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Народне і церковне свято 16 листопада: що не можна робити, щоб не було біди

Фото: Яке свято 16 листопада (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

16 листопада 2022 року за церковним православним календарем вшановується пам'ять Святої княжни Анни Всеволодівни - дочки київського князя Всеволода Ярославича. В народі сьогоднішній день називали Анна Холодна, адже погода починала змінюватися, приходили холоди.

Що можна і не можна робити в цей день - читайте нижче в матеріалі Styler.

Традиції на Анни, що треба зробити

У цей день в народі полюбляли куштувати ягоди: брусницю, журавлину, морошку. З них робили різні страви, а особливо - кисіль.

Також виносили молоко на вулицю вночі, воно замерзало, люди стригли його ножем, посипали цукром та подавали з млинцями. Виходило щось на кшталт морозива.

Сьогодні можна було сходити до знахарів і чаклунів. Люди намагались зняти порчу та пристріт і вважали, що саме сьогодні це вийде.

16 листопада перед виходом з дому потрібно прочитати молитву, щоб біда в дорозі не трапилася.

Що не можна робити в цей день

Сваритися і виходити з дому без особливої потреби, бажано уникати людних місць. Інакше можете зловити пристріт або псування.

А якщо посвариться подружжя, то скоро пара може розлучитися.

Не рекомендується пускати в будинок незнайомців, інакше протягом усього тижня доведеться спілкуватися з неприємними особистостями.

Краще відкласти підписання контрактів або угод на інший день. Всі домовленості, укладені сьогодні, приречені на провал.

Якщо вам треба вирушити у далеку дорогу, то краще зробіть це наступного дня.

Прикмети на 16 листопада:

  • Хмари летять низько - до морозів;
  • Увечері вдарив мороз - зима буде теплою.
  • Вранці мороз вдарив - випаде багато снігу.
  • Якщо сніг лежить, а листя ще не на всіх деревах обсипалися, то наступний рік буде важким і неврожайним.
  • Дим з димаря стовпом іде - до морозної погоди.
  • Дрова сильно тріщать у пічці - до негоди.

Сон з 15 на 16 серпня швидко збудеться. Головне - правильно його розшифрувати.

Людям, народженим 16 листопада, як талісман підходить онікс. Такі люди зазвичай мають "золоті руки", все вміють.

День ангела 16 листопада у людей з іменами:

Богдан, Василь, Володимир, Ганна, Георгій, Євдокія, Іван, Ілля, Йосип, Кузьма, Микола, Олександр, Павло, Петро, Світлана, Семен, Сергій, Федір.

Читайте також про всі батьківські суботи листопада 2022.

Раніше ми писали також про церковний календар на листопад 2022 року. Що робити, які свята відзначати.

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