Народне і церковне свято 16 листопада: що не можна робити, щоб не було біди

16 листопада 2022 року за церковним православним календарем вшановується пам'ять Святої княжни Анни Всеволодівни - дочки київського князя Всеволода Ярославича. В народі сьогоднішній день називали Анна Холодна, адже погода починала змінюватися, приходили холоди.
Що можна і не можна робити в цей день - читайте нижче в матеріалі Styler.
У цей день в народі полюбляли куштувати ягоди: брусницю, журавлину, морошку. З них робили різні страви, а особливо - кисіль.
Також виносили молоко на вулицю вночі, воно замерзало, люди стригли його ножем, посипали цукром та подавали з млинцями. Виходило щось на кшталт морозива.
Сьогодні можна було сходити до знахарів і чаклунів. Люди намагались зняти порчу та пристріт і вважали, що саме сьогодні це вийде.
16 листопада перед виходом з дому потрібно прочитати молитву, щоб біда в дорозі не трапилася.
Сваритися і виходити з дому без особливої потреби, бажано уникати людних місць. Інакше можете зловити пристріт або псування.
А якщо посвариться подружжя, то скоро пара може розлучитися.
Не рекомендується пускати в будинок незнайомців, інакше протягом усього тижня доведеться спілкуватися з неприємними особистостями.
Краще відкласти підписання контрактів або угод на інший день. Всі домовленості, укладені сьогодні, приречені на провал.
Якщо вам треба вирушити у далеку дорогу, то краще зробіть це наступного дня.
Сон з 15 на 16 серпня швидко збудеться. Головне - правильно його розшифрувати.
Людям, народженим 16 листопада, як талісман підходить онікс. Такі люди зазвичай мають "золоті руки", все вміють.
Богдан, Василь, Володимир, Ганна, Георгій, Євдокія, Іван, Ілля, Йосип, Кузьма, Микола, Олександр, Павло, Петро, Світлана, Семен, Сергій, Федір.
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