Народный и церковный праздник 16 ноября: что нельзя делать, чтобы не было беды

Традиции на Анны, что нужно сделать

В народе в этот день полюбляли есть ягоды: бруснику, клюкву, морошу. Из них делали разные блюда, а особенно - кисель.

Также выносили молоко на улицу ночью, оно замерзало, люди стригли его ножом, посыпали сахаром и подавали с блинами. Выходило что-то вроде мороженого.

Сегодня можно было сходить к знахарям и колдунам. Люди пытались снять порчу и сглаз и считали, что именно сегодня это получится.

16 ноября перед выходом из дома нужно прочесть молитву, чтобы беда в пути не случилась.

Что нельзя делать в этот день

Ссориться и выходить из дома без особой нужды, желательно избегать людных мест. Иначе можете поймать сглаз или порчу.

А если поссорятся супруги, то скоро пара может развестись.

Не рекомендуется пускать в дом незнакомцев, иначе в течение всей недели придется общаться с неприятными личностями.

Лучше отложить подписание контрактов или соглашений на другой день. Все договоренности, заключенные сегодня, обречены на провал.

Если вам нужно отправиться в дальний путь, то лучше сделайте это на следующий день.

Приметы на 16 ноября:

Облака летят низко – к морозам;

Вечером ударил мороз – зима будет теплой.

Утром мороз ударил – выпадет много снега.

Если снег лежит, а листья еще не на всех деревьях осыпались, то следующий год будет тяжелым и неурожайным.

Дым из дымовой трубы столбом идет – к морозной погоде.

Дрова сильно трещат в печке – к непогоде.

Сон с 15 на 16 августа скоро сбудется. Главное – правильно его расшифровать.

Людям, рожденным 16 ноября, как талисман подходит оникс. Такие люди обычно имеют "золотые руки", все умеют.

День ангела 16 ноября у людей с именами:

Богдан, Василий, Владимир, Анна, Георгий, Евдокия, Иван, Илья, Иосиф, Кузьма, Николай, Александр, Павел, Петр, Светлана, Семен, Сергей, Федор.