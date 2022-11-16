Народный и церковный праздник 16 ноября: что нельзя делать, чтобы не было беды

16 ноября 2022 года по церковному православному календарю чтится память Святой княжны Анны Всеволодовны – дочери киевского князя Всеволода Ярославича. В народе сегодняшний день называли Анна Холодная, ведь погода начинала меняться, приходили холода.
Что можно и нельзя делать в этот день – читайте ниже в материале Styler.
В народе в этот день полюбляли есть ягоды: бруснику, клюкву, морошу. Из них делали разные блюда, а особенно - кисель.
Также выносили молоко на улицу ночью, оно замерзало, люди стригли его ножом, посыпали сахаром и подавали с блинами. Выходило что-то вроде мороженого.
Сегодня можно было сходить к знахарям и колдунам. Люди пытались снять порчу и сглаз и считали, что именно сегодня это получится.
16 ноября перед выходом из дома нужно прочесть молитву, чтобы беда в пути не случилась.
Ссориться и выходить из дома без особой нужды, желательно избегать людных мест. Иначе можете поймать сглаз или порчу.
А если поссорятся супруги, то скоро пара может развестись.
Не рекомендуется пускать в дом незнакомцев, иначе в течение всей недели придется общаться с неприятными личностями.
Лучше отложить подписание контрактов или соглашений на другой день. Все договоренности, заключенные сегодня, обречены на провал.
Если вам нужно отправиться в дальний путь, то лучше сделайте это на следующий день.
Сон с 15 на 16 августа скоро сбудется. Главное – правильно его расшифровать.
Людям, рожденным 16 ноября, как талисман подходит оникс. Такие люди обычно имеют "золотые руки", все умеют.
Богдан, Василий, Владимир, Анна, Георгий, Евдокия, Иван, Илья, Иосиф, Кузьма, Николай, Александр, Павел, Петр, Светлана, Семен, Сергей, Федор.
Читайте также обо всех родительских субботах ноября 2022 года.
Ранее мы писали о церковном календаре на ноябрь 2022 года. Что делать, какие праздники отмечать.