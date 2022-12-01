Народна медицина та оральний секс: найпоширеніші міфи про ВІЛ

Заразитися можна, перебуваючи поряд із ВІЛ-інфікованим

ВІЛ - це саме та хвороба, яка ніяк не може передатися повітряно-крапельним шляхом. Цей міф уже багато років призводить до дискримінації ВІЛ-інфікованих людей.

Запам'ятайте: ВІЛ не передається через дотик, сльози, слину, піт або сечу.

Якщо людина ВІЛ-інфікована, ви можете її обійняти або поцілувати, потиснути їй руку, перебувати в одному приміщенні, користуватися спільними побутовими речами на кшталт столових приладів, спортивного інвентарю тощо.

ВІЛ передається тільки через обмін такими тілесними рідинами з ВІЛ-інфікованим:

кров

сперма

грудне молоко

фізіологічні виділення з піхви

Для власної безпеки варто регулярно робити тест на ВІЛ (фото: Freepik)

ВІЛ можна вилікувати нетрадиційною медициною

Народна медицина не допоможе проти ВІЛ-інфекції або запобігти їй. На фоні цього міфу люди почали вигадувати занадто сумнівні та навіть небезпечні методи лікування.

Наприклад, "очищення незайманою", який виник у країнах Африки. Вірили, що секс зі цнотливою дівчиною нібито може вилікувати від ВІЛ.

Це призвело до неодноразових випадків зґвалтування юних дівчаток і навіть новонароджених дітей. У результаті багато з них інфікувалися захворюванням.

Комарі розносять недугу

Насправді ні. Річ у тім, що коли комар кусає вас, він не може впустити вам кров людини або тварини, яких вкусив до цього. До того ж ВІЛ-інфекція живе в їхньому організмі дуже нетривалий час.

Тому зараження через укус комара або москіта абсолютно неможливе.

Оральний секс безпечний

Так, звісно, вагінальний або анальний секс із ВІЛ-інфікованою людиною неодмінно призведе до зараження. У випадку з оральним сексом такий ризик набагато нижчий.

Проте під час цього статевого акту також мають місце сперма або інші виділення. Тому все ж при будь-якому сексуальному контакті краще використовувати презерватив.

Таким чином ви убезпечите себе та партнера, а ще зможете уникнути багатьох інших статевих хвороб.

Презерватив - найбільш надійний метод контрацепції (фото: Freepik)

Мати передасть вірус новонародженій дитині

Це абсолютно не обов'язково, хоча й цілком можливо. Якщо в жінки вірус перебуває в пригніченому стані, то діти в неї можуть народитися здоровими.