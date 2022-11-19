Підступна хвороба: як передчасно виявити рак легень, щоб не допустити найстрашнішого

Але в більшості випадків його можна попередити та навіть вчасно зупинити. Для цього необхідно помітити перші симптоми та пройти відповідні обстеження.

У 2020 році захворюваність на злоякісні новоутворення органів дихання та грудної клітини склала понад 10 000 випадків.

Styler розповідає, які перші ознаки онкології дихальних шляхів і як отримати безкоштовний візит до лікаря.

Перші симптоми раку легень

Рак легенів може мати такі симптоми:

збільшення лімфатичних вузлів (наприклад, на шиї)

кашель з кров'ю

біль під час дихання або кашлю

постійна задишка

швидка втомлюваність

втрата ваги

Якщо у вас є один або декілька із наведених вище симптомів - зверніться до свого сімейного лікаря.

Як отримати безкоштовне обстеження в лікаря?

За потреби сімейний лікар випише вам направлення на аналізи та дослідження, щоб перевірити, чи є у вас рак легенів та спрямує до лікаря-спеціаліста.

Усі необхідні обстеження та дослідження за направленням лікаря є безоплатними, зокрема комп'ютерна томографія.

Якщо обстеження призначили під час лікування в стаціонарі, то окремо за неї платити та надавати направлення не потрібно. Рентген, МРТ, КТ тощо є безоплатним і при доставленні бригадою екстреної медичної допомоги в лікарню.

Декларація з сімейним лікарем та електронне направлення у таких випадках не потрібні.

Щоб пройти безкоштовне обстеження, потрібно направлення від лікаря (фото: Freepik)

Платними рентген, комп'ютерна томографія чи МРТ можуть бути, якщо пацієнт самостійно вирішує пройти таке дослідження, без направлення лікаря.

Також лікар може направити вас на бронхоскопію. Це дослідження дихальних шляхів, під час якого беруть біоматеріал на дослідження. За допомогою цього можна виявити онкологічні захворювання органів дихання на ранніх стадіях.

Як пройти бронхоскопію безкоштовно?

Треба звернутися до свого сімейного або лікаря та отримати направлення на бронхоскопію. Після цього знайти медичний заклад, який надає послуги, записатися на прийом і прийти у визначений час.

Якщо ви перебуваєте на стаціонарному лікуванні та вам призначили бронхоскопію, платити за неї не потрібно. Також бронхоскопія застосовується під час діагностики та лікування туберкульозу.