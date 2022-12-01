Народная медицина и оральный секс: самые распространенные мифы о ВИЧ

Заразиться можно, находясь рядом с ВИЧ-инфицированным

ВИЧ - это именно та болезнь, которая никак не может передаться воздушно-капельным путем. Этот миф уже много лет приводит к дискриминации ВИЧ-инфицированных людей.

Запомните: ВИЧ не передается через ощупь, слезы, слюну, пот или мочу.

Если человек ВИЧ-инфицирован, вы можете его обнять или поцеловать, пожать ему руку, находиться в одном помещении, пользоваться общими бытовыми вещами типа столовых приборов, спортивного инвентаря и т.д.

ВИЧ передается только через обмен такими телесными жидкостями с инфицированным ВИЧ:

кровь

сперма

грудное молоко

физиологические выделения из влагалища

Для собственной безопасности следует регулярно делать тест на ВИЧ (фото: Freepik)

ВИЧ можно вылечить нетрадиционной медициной

Народная медицина не поможет против ВИЧ-инфекции или предотвратить ее. На фоне этого мифа люди начали сочинять слишком сомнительные и даже опасные методы лечения.

Например, "очищение девственной", возникшее в странах Африки. Верили, что секс с целомудренной девушкой вроде бы может вылечить от ВИЧ.

Это привело к неоднократным случаям изнасилования юных девочек и даже новорожденных детей. В результате многие из них инфицировались заболеванием.

Комары разносят недуг

На самом деле нет. Дело в том, что когда комар кусает вас, он не может уронить вам кровь человека или животного, которых укусил до этого. К тому же, ВИЧ-инфекция живет в их организме очень непродолжительное время.

Поэтому заражение из-за укуса комара или москита совершенно невозможно.

Оральный секс безопасен

Да, конечно, вагинальный или анальный секс с ВИЧ-инфицированным человеком непременно приведет к заражению. В случае с оральным сексом такой риск намного ниже.

Однако во время этого полового акта также имеют место сперма или другие выделения. Поэтому все же при любом сексуальном контакте лучше использовать презерватив.

Таким образом вы обезопасите себя и партнера, а еще сможете избежать многих других половых заболеваний.

Презерватив - наиболее надежный метод контрацепции (фото: Freepik)

Мать передаст вирус новорожденному ребенку

Это совершенно не обязательно, хотя вполне возможно. Если у женщины вирус находится в ослабленном состоянии, то дети у нее могут родиться здоровыми.