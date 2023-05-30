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Народилася з вагою 970 грамів: у Львові врятували дівчинку з важкою патологією

У Львові врятували дівчинку з важкою патологією (facebook.com/OHMATDYTLVIV)
Автор: Тетяна Самарук

У Львові лікарі виходили новонароджену дівчинку, яка з’явилася на світ завчасно. В дитини виявили важку патологію кишківника - некротизуючий ентероколітом (НЕК).

Про це повідомили на сторінці Львівської обласної дитячої лікарні Охматдит у Facebook.

У якому стані народилась дитина

Маленька Ельвіра народилася на 28 тижні вагітності з вагою 970 грамів. На 12 день після народження її госпіталізували в Охматед Львова.

Медики кажуть, що дитина з’явилася на світ із діагнозом некротизуючий ентероколіт (НЕК). Це захворювання - наслідок важкого ураження незрілого кишківника, що спричиняється поєднаною дією кількох потенційно шкідливих чинників.

Через кілька годин після появи перших клінічних симптомів патологія може швидко прогресувати з розвитком некрозу кишківника, шоку та смерті.

Що відомо про хворобу

Завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених Галина Заремба розповіла, що НЕК вважають найпоширенішим важким ураженням шлунково-кишкового тракту в передчасно народжених немовлят.

У Львові врятували дівчинку з важкою хворобою (facebook.com/OHMATDYTLVIV)

Незважаючи на численні дослідження, причини НЕК залишається невідомими. Є кілька стадій цього діагнозу.

"Цю дитину нам вдалося пролікувати консервативно, без оперативного втручання", - повідомила вона.

Наразі дівчинка почувається добре, розвивається і відмінно набирає вагу. Медики підтримують зв’язок з мамою, дівчинка перебуває під наглядом в офтальмолога і періодично відвідує катамнестичний кабінет.

У Львові врятували дівчинку з важкою хворобою (facebook.com/OHMATDYTLVIV)

Раніше ми повідомляли, що у Львові терміново рятували новонароджену дівчинку, в якої виявили гігантську кісту.

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