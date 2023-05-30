Родилась с весом 970 граммов: во Львове спасли девочку с тяжелой патологией

Во Львове врачи выходили новорожденную девочку, которая появилась на свет раньше времени. У ребенка обнаружили тяжелую патологию кишечника - некротизирующий энтероколитом (НЭК).
Об этом сообщили на странице Львовской областной детской больницы Охматдет в Facebook.
Маленькая Эльвира родилась на 28 неделе беременности весом 970 граммов. На 12-й день после рождения ее госпитализировали в Охматед Львова.
Медики говорят, что ребенок появился на свет с диагнозом некротизирующий энтероколит (НЭК). Это заболевание - следствие тяжелого поражения незрелого кишечника, вызываемое сочетанным действием нескольких потенциально вредных факторов.
Через несколько часов после появления первых клинических симптомов, патология может быстро прогрессировать с развитием некроза кишечника, шока и смерти.
Заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии новорожденных Галина Заремба рассказала, что НЭК считают самым распространенным тяжелым поражением желудочно-кишечного тракта в преждевременно рожденных младенцев.
Несмотря на многочисленные исследования, причины НЭК остаются неизвестными. Есть несколько стадий этого диагноза.
"Этого ребенка нам удалось пролечить консервативно, без оперативного вмешательства", - сообщила она.
Пока девочка чувствует себя хорошо, развивается и отлично набирает вес. Медики поддерживают связь с мамой, девочка находится под наблюдением у офтальмолога и периодически посещает катамнестический кабинет.
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