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Родилась с весом 970 граммов: во Львове спасли девочку с тяжелой патологией

Во Львове спасли девочку с тяжелой патологией (facebook.com/OHMATDYTLVIV)
Автор: Татьяна Самарук

Во Львове врачи выходили новорожденную девочку, которая появилась на свет раньше времени. У ребенка обнаружили тяжелую патологию кишечника - некротизирующий энтероколитом (НЭК).

Об этом сообщили на странице Львовской областной детской больницы Охматдет в Facebook.

В каком состоянии родился ребенок

Маленькая Эльвира родилась на 28 неделе беременности весом 970 граммов. На 12-й день после рождения ее госпитализировали в Охматед Львова.

Медики говорят, что ребенок появился на свет с диагнозом некротизирующий энтероколит (НЭК). Это заболевание - следствие тяжелого поражения незрелого кишечника, вызываемое сочетанным действием нескольких потенциально вредных факторов.

Через несколько часов после появления первых клинических симптомов, патология может быстро прогрессировать с развитием некроза кишечника, шока и смерти.

Что известно о болезни

Заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии новорожденных Галина Заремба рассказала, что НЭК считают самым распространенным тяжелым поражением желудочно-кишечного тракта в преждевременно рожденных младенцев.

Во Львове спасли девочку с тяжелой болезнью (facebook.com/OHMATDYTLVIV)

Несмотря на многочисленные исследования, причины НЭК остаются неизвестными. Есть несколько стадий этого диагноза.

"Этого ребенка нам удалось пролечить консервативно, без оперативного вмешательства", - сообщила она.

Пока девочка чувствует себя хорошо, развивается и отлично набирает вес. Медики поддерживают связь с мамой, девочка находится под наблюдением у офтальмолога и периодически посещает катамнестический кабинет.

Во Львове спасли девочку с тяжелой болезнью (facebook.com/OHMATDYTLVIV)

Ранее мы сообщали, что во Львове срочно спасали новорожденную девочку, у которой обнаружили гигантскую кисту.

Также мы писали, что у украинки нашли длиннющего паразита под кожей.

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