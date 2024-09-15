"Народилася в Росії", "ведучий за 200 доларів". Дивні факти, які нагуглили про себе українські зірки

Фіма Константиновський (ведучий шоу "Поле")

Ще на початку кар'єри цікавився, що люди шукають про мене в інтернеті. Але вже давно не гуглив про себе. Зараз, якщо в Google вводити моє імʼя, то вилазять сайти, на яких досі вказано, що працюю ведучим у Дніпрі за 200 доларів (усміхається).

Фіма Константиновський

Якось треба це почистити. Взагалі пошуковик може видати багато інформації про мене, але мене влаштовує той перелік, який є в Google. Головне, щоб не вигадували нічого.

Марія Стопник (акторка серіалів "Голова" та "Будиночок на щастя")

У мене брали чимало коментарів за все життя. Інколи бачила нібито свої відповіді на запитання, але розуміла, що нікому нічого такого не говорила. Видання просто вигадували від мого імені, що заманеться. Також було багато такого, що сайти перефразовували мої реальні цитати з інтерв'ю так, як їм хотілось.

Але найсмішніше - це біографія. Якось моя подруга скинула посилання на російський сайт, де було про мене. Написано "Марія Стопник", поряд - моя стара фотографія ще зі школи, вигадана дата народження. І найголовніше: написано, що я народилася у місті Каштагол Кемеровської області, але рідним містом вважаю Тернопіль.

Марія Стопник

Уявіть! Придумали там мені все життя: ким працюють батьки, коли переїхала з "рідного" міста, які в мене хобі. Дуже сміялася з цього! Запамʼятайте: я українка, народилася в Тернополі, ніколи не була і не збираюся їхати до якогось Каштаголу.

Богдан Шелудяк (ведучий шоу "Хто зверху?")

Колись давно я себе гуглив. Не часто це робив, але було точно не один раз. Пам'ятаю, мене найбільше дивувало те, що одним з перших запитів було: "Богдан Шелудяк зріст". Чому людей цікавило саме це? (усміхається).

Богдан Шелудяк

Зараз я користуюся спеціальним ботом-медіамоніторингом у Telegram. Там просто вносиш своє ім'я, і ботик сам надсилає всі матеріали, де є згадка. Це зручно! Знаєш усі новини, в яких про тебе пишуть. І, головне, що саме.

Євген Таллер (ведучий шоу "Неймовірні дуети")

Взагалі ніколи нічого не гуглив про себе. Єдине, що в мене завжди питають: "Скільки тобі років?". На одному з сайтів написали, що я Скорпіон, і мені 35 (усміхається). Чогось їх не бентежить, що насправді лише торік відсвяткував 30. А коли кажу їм про це, то чую у відповідь: "Ми думали, якщо чесно, тобі таки 35, ти виглядаєш на цей вік". Подякував! (сміється).

Євген Таллер

Та насправді єдине, що гуглять завжди, - особисте життя. З ким зустрічається, з ким розлучається - це людям завжди цікаво.