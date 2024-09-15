"Родилась в России", "ведущий за 200 долларов". Странные факты, которые о себе нагуглили украинские звезды

Фима Константиновский (ведущий шоу "Поле")

Еще в начале карьеры интересовался, что люди ищут обо мне в Интернете. Но уже давно не гуглил о себе. Сейчас, если в Google вводить мое имя, то вылезают сайты, на которых до сих пор указано, что работаю ведущим в Днепре за 200 долларов (улыбается).

Фима Константиновский

Как-то это надо почистить. Вообще-то поисковик может выдать много информации обо мне, но меня устраивает тот перечень, который есть в Google. Главное, чтобы не придумывали ничего.

Мария Стопник (актриса сериалов "Голова" и "Будиночок на щастя")

У меня брали немало комментариев за всю жизнь. Иногда видела свои ответы на вопросы, но понимала, что никому ничего такого не говорила. Издания просто придумывали от моего имени, что вздумается. Также было много такого, что сайты перефразировали мои реальные цитаты из интервью так, как им хотелось.

Но самое смешное - это биография. Однажды моя подруга сбросила ссылку на российский сайт, где было обо мне. Написано "Мария Стопник", рядом - моя старая фотография еще из школы, придумана дата рождения. И самое главное: написано, что я родилась в городе Каштагол Кемеровской области, но родным городом считаю Тернополь.

Мария Стопник

Представьте! Придумали там мне всю жизнь: кем работают родители, когда переехала из "родного" города, у какие у меня хобби. Очень смеялась над этим! Запомните: я украинка, родилась в Тернополе, никогда не была и не собираюсь ехать в какой-то Каштагол.

Богдан Шелудяк (ведущий шоу "Хто зверху?")

Когда-то давно я себя гуглил. Не часто это делал, но было точно не раз. Помню, меня больше удивляло то, что одним из первых запросов было: "Богдан Шелудяк рост". Почему людей интересовало именно это? (улыбается).

Богдан Шелудяк

Сейчас я пользуюсь специальным ботом-медиамониторингом в Telegram. Там просто вносишь свое имя, и ботик сам посылает все материалы, где есть упоминание. Это удобно! Знаешь все новости, в которых пишут о тебе. И главное, что именно.

Евгений Таллер (ведущий шоу "Неймовірні дуети")

Вообще никогда ничего не гуглил о себе. Единственное, что у меня всегда спрашивают: "Сколько тебе лет?" На одном из сайтов написали, что я Скорпион, и мне 35 (улыбается). Почему-то их не смущает, что на самом деле только в прошлом году отпраздновал 30. А когда говорю им об этом, то слышу в ответ: "Мы думали, если честно, тебе 35, ты выглядишь на этот возраст". Спасибо! (смеется).

Евгений Таллер

Но на самом деле единственное, что гуглят всегда, - личная жизнь. С кем встречается, с кем разводится - это людям всегда интересно.