"Народила б ще одну дитину". Найстарша мати України Підвербна зробила дивну заяву

Аня Підвербна, донька найстаршої мати в Україні, зараз опановує самокат, музичні інструменти та вчиться жити у новій родині. А її мати-пенсіонерка вже ще хоче повернути собі дівчинку та готова у свої 78 років народити ще одну дитину.

Як змінилося життя 13-річної Анни та які дивні заяви робить її мати, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на ТСН.

Вчиться грати на синтезаторі та готується до операції

Як розповів заступник голови Чернігівської облради Дмитро Блауш, що тримає під контролем ситуацію з Підвербними, 13-річна Аня зараз мешкає у новій родині.

У дівчинки покращився стан здоров'я, вона катається на самокаті, опановує гру на синтезаторі, планує займатися спортом і почуває себе цілком щасливою дитиною.

Блауш показав фото дитини у соцмережах, де Аня схудла, з новою зачіскою та у сучасному підлітковому одязі, посміхається.

"Хочу познайомити Вас з новою Анею Підвербною. Хоча, мабуть, не зовсім правильно говорити з новою, але мені дуже хочеться, щоб саме нова сторінка в житті Ані стала такою, про котру вона мріяла весь цей час", - написав Блауш.

Він додав, що вона задоволена та щаслива, зараз отримала у подарунок синтезатор. Попереду в Ані лікування ока, операція, а після вона хоче займатися спортом.

Попри те, що Аня зараз у новій родині і її життя сильно змінилося, вона любить свою рідну маму.

"Вона любить маму, але, на превеликий жаль, зустрічі із нею стають все коротше. У її мами такий психологічний стан, що не дозволяє бути цим зустрічам довгими та конструктивними", - додав чиновник.

13-річна Аня Підвербна (фото: facebook.com/dmitriy.blaush)

"Хочу, щоб Аня повернулася няньчити дитину"

78-річна Валентина Підвербна зараз мешкає сама. Вона плаче і каже, що буде намагатися повернути свою доньку, але як - поки що не знає. Не виключає, що звернеться до президента України, щоб розповісти йому свою історію.

Зараз вона робить ремонт у своїй квартирі, щоб забезпечити дитині нормальні умови.

"Я намагаюсь забрати дитину. У квартирі роблю ремонт, привезла меблі, крім кухні. Виплачу кухню - мені привезуть і ці меблі. Буде в мене красота, приїдьте дивитись, як у мене красиво", - стверджує Підвербна.

А ще найстарша породілля України зробила дивну заяву про народження ще однієї дитини.

"Із задоволенням народила б ще одну дитину. Хочу. Аня б повернулась до мене няньчити дитину. Але в мене немає грошей на це (процедуру штучного запліднення - ред.)", - заявила жінка.

Лікар, який 13 років назад робив Валентині штучне запліднення, розповідав, що після скандалу з цією породіллю, репродуктологи отримали рекомендацію не робити такі процедури жінкам, яким понад 55 років. Стосовно Підвербної лікар від коментарів відмовляється, бо ще йдуть судові розгляди.

Скандальна історія родини Підвербних

Валентина Підвербна та її донька Аня з Чернігова стали відомі на всю Україну в лютому 2011 року, коли жінка у 65 років народила доньку шляхом штучного запліднення.

У 2023 році розгорівся скандал, бо на той момент 12-річна Аня опублікувала в соцмережах низку відео та дописів, де повідомила про знущання матері.

Дівчинка розповіла, що 78-річна Валентина дряпає її, ображає, не дозволяє виконувати елементарні гігієнічні процедури, шматує одяг, не дозволяє мити унітаз і категорично проти операції на оці, яка дитині потрібна.

Після дописів до Підвербних приїхали правоохоронці, психологи, соціальні служби. Аню вилучили та направили до лікарні для обстеження. Згодом її перевели до реабілітаційного центру у Чернігівській області.

А в жовтні 2023 року Новозаводський районний суд Чернігова ухвалив рішення відібрати 12-річну дитину у Валентини Підвербної. Згодом Аня поїхала до нової родини.