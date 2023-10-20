Суд відібрав доньку у найстаршої матері України: деталі резонансної справи

З'явилася нова інформація щодо резонансної справи про найстаршу матір України Валентину Підвербну та її малолітню доньку, яка просила про допомогу та звинувачувала жінку у насильстві. Сьогодні, 20 жовтня, Новозаводський суд Чернігова ухвалив рішення.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на "Суспільне" , 12-річну дівчинку у 78-річної матері заберуть.

У найстаршої матері України відбирають доньку - що відбувалося у суді

Слухання справи відбувалося у закритому режимі. За словами прес-секретарки Новозаводського суду Тетяни Андрушко, найстаршу матір усе ж не позбавляють батьківських прав.

"Оголошена вступна та резолютивна частина рішення, згідно з якою ухвалено відібрати малолітню дитину від матері, без позбавлення батьківських прав. До досягнення малолітньою дитиною 14-річного віку, тобто строком до 23 лютого 2025 року", - пояснила Андрушко.

Підвербна та її донька на архівній світлині (фото: "Суспільне")

Як найстарша матір реагує на те, що у неї забирають доньку

Підвербна була на засіданні. Вона чула рішення суду, проте коментувати його не стала. Жінка заявила, що планує радитися з адвокатом.

"Я піду до свого адвоката, бо я сама нічого не знаю", - заявила жінка.

Адвокат Підвербної Андрій Котенок також заявив, що поки що він та його клієнтка не знають, чи будуть вони намагатися оскаржити рішення. За законом жінка матиме 30 днів на те, аби подати апеляційну скаргу.

Підвербна на одному з минулих засідань (скріншот)

Скандал навколо найстаршої матері України - з чого усе почалося

Відомо, що Підвербна після процедури штучного запліднення народила дівчинку у лютому 2011 року. Тоді жінці було 66, вона стала найстаршою матір'ю України. Дівчинку породілля назвала Анною-Марією.

Жінка виховувала доньку та говорила, що найголовніше для дівчинки - вийти заміж. Згодом стало відомо, що найстарша матір змушує дитину просити з нею милостиню.

У квітні 2023 року 12-річна донька Підвербної поскаржилася на знущання. Дівчинка розповіла, що матір її б'є. Потім поліція за згодою дитини вилучила її з родини та помістила до лікарні.

Дівчинка відмовлялася повертатися до матері. А комісія виявила, що дитину утримували у неналежних санітарно-гігієнічних умовах. Окрім цього з'явилася інформація про те, що Підвербна відмовлялася зробити доньці операцію з виправлення косоокості.