"Родила бы еще одного ребенка". Самая старшая мать Украины Подвербная сделала странное заявление

Аня Подвербная, дочь старейшей матери в Украине, сейчас овладевает самокатом, музыкальными инструментами и учится жить в новой семье. А ее мать-пенсионерка уже хочет вернуть себе девочку и готова в свои 78 лет родить еще одного ребенка.

Как изменилась жизнь 13-летней Анны и какие странные заявления делает ее мать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ТСН.

Учится играть на синтезаторе и готовится к операции

Как рассказал заместитель председателя Черниговского облсовета Дмитрий Блауш, держащий под контролем ситуацию с Подвербными, 13-летняя Аня сейчас живет в новой семье.

У девочки улучшилось состояние здоровья, она катается на самокате, овладевает игрой на синтезаторе, планирует заниматься спортом и чувствует себя вполне счастливым ребенком.

Блауш показал фото ребенка в соцсетях, где Аня похудела, с новой прической и в современной подростковой одежде, улыбается.

"Хочу познакомить Вас с новой Аней Подвербной. Хотя, пожалуй, не совсем правильно говорить с новой, но мне очень хочется, чтобы именно новая страница в жизни Ани стала такой, о которой она мечтала все это время", - написал Блауш.

Он добавил, что она удовлетворена и счастлива, сейчас получила в подарок синтезатор. Впереди у Ани лечение глаза, операция, а после она хочет заниматься спортом.

Несмотря на то, что Аня сейчас в новой семье и ее жизнь сильно изменилась, она любит свою родную маму.

"Она любит маму, но, к большому сожалению, встречи с ней становятся все короче. У ее мамы такое психологическое состояние, что не позволяет быть этим встречам длинными и конструктивными", - добавил чиновник.

13-летняя Аня Подвербная (фото: facebook.com/dmitriy.blaush)

"Хочу, чтобы Аня вернулась нянчить ребенка"

78-летняя Валентина Подвербная сейчас живет сама. Она плачет и говорит, что будет пытаться вернуть свою дочь, но как - пока не знает. Не исключает, что обратится к президенту Украины, чтобы рассказать ему свою историю.

Сейчас она производит ремонт в своей квартире, чтобы обеспечить ребенку нормальные условия.

"Я стараюсь забрать ребенка. В квартире делаю ремонт, привезла мебель, кроме кухни. Выплачу кухню - мне привезут и эту мебель. Будет у меня красота, приезжайте смотреть, как у меня красиво", - утверждает Подвербная.

А еще старейшая роженица Украины сделала странное заявление о рождении еще одного ребенка.

"С удовольствием родила бы еще одного ребенка. Хочу. Аня вернулась бы ко мне нянчить ребенка. Но у меня нет денег на это (процедуру искусственного оплодотворения - ред.)", - заявила женщина.

Врач, 13 лет назад делавший Валентине искусственное оплодотворение, рассказывал, что после скандала с этой роженицей, репродуктологи получили рекомендацию не делать такие процедуры женщинам старше 55 лет. Относительно Подвербной врач от комментариев отказывается, потому что еще идут судебные разбирательства.

Скандальная история семьи Подвербных

Валентина Подвербная и ее дочь Аня из Чернигова стали известны на всю Украину в феврале 2011 года, когда женщина в 65 лет родила дочь путем искусственного оплодотворения.

В 2023 году разгорелся скандал, потому что на тот момент 12-летняя Аня опубликовала в соцсетях ряд видео и сообщений, где сообщила об издевательствах матери.

Девочка рассказала, что 78-летняя Валентина царапает ее, оскорбляет, не позволяет выполнять элементарные гигиенические процедуры, терзает одежду, не позволяет мыть унитаз и категорически против операции на глазу, которое нужно ребенку.

После сообщений в Подвербные приехали правоохранители, психологи, социальные службы. Аню изъяли и направили в больницу для обследования. Затем ее перевели в реабилитационный центр в Черниговской области.

А в октябре 2023 года Новозаводской районный суд Чернигова принял решение отобрать 12-летнего ребенка у Валентины Подвербной. Впоследствии Аня поехала в новую семью.