Народила п'ятірню й залишилась без чоловіка: де і як живе сьогодні багатодітна українка з Одеси

Багатодітна мама з Одеси Оксана Кобелецька пройшла нелегкий шлях, адже на її руках шестеро дітей, які ростуть без батька. Після повномасштабного вторгнення РФ її життя змінилось так само радикально, як і у решти українців.

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сторінку жінки в Instagram розповідає, що відомо про її життєву історію та як вони з дітьми живуть сьогодні.

Життєва історія Оксани Кобелецької

Оксана Кобелецька та Сергій Семенов мешкали в Одесі й виховували у комунальній квартирі донечку Алісу. На той момент жінка працювала аналітиком комунального підприємства "Міський інформаційно-аналітичний центр".

Вирішивши завести ще одну дитину, пара була вкрай здивована, коли лікар на УЗД повідомив неймовірне - у них буде одразу п'ятеро дітей. Така звістка була шокуючою, проте радісною для обох майбутніх батьків.

У 2016 році 3-річна Аліса стала старшою сестрою - її мама народила п'ятірню. Новонароджених назвали Денисом, Владиславом, Давидом, Дарією та Олександрою.

Виписка з пологового будинку (фото: instagram.com/odessafiver)

З огляду на такі суттєві зміни у складі сім'ї, міська рада Одеси вирішила допомогти й подарувала їй 5-кімнатну квартиру та мікроавтобус.

Водночас у родині ситуація була "напруженою". Вже незабаром після народження дітей Сергій вирішив піти, проте згодом повернувся і заявив, буцімто допомагатиме.

Дітки з батьками (фото: instagram.com/odessafiver)

Спочатку так і було, проте згодом Оксана повідомила, що офіційно розійшлася з батьком своїх дітей. При цьому платити аліменти він відмовився.

"Для мене найскладнішим виявилося не вижити, забути, пробачити, позбавити батьківських прав і т.д... Це все стосується себе і вирішувано. Складніше виявилося відповісти дітям на це питання: "А де ж тато", - розповідала тоді жінка.

Сусіди та інші жителі міста створили спеціальний фонд допомоги для сім'ї. Справжньою опорою для Оксани стала її мама - Ольга Іванівна.

Багатодітна Оксана з мамою Ольгою (фото: instagram.com/odessafiver)

Впоратися з усіма дітлахами допомагала також няня.

Шестеро дітлахів однієї мами (фото: instagram.com/odessafiver)

При цьому багатодітна мама взялася активно вести свій блог в Instagram і ділитися буднями власної родини. Її почали запрошувати на фотосесії, зйомки для реклами та інші заходи, що допомагають забезпечувати велику сім'ю.

Повномасштабне вторгнення РФ родина "зустріла" вже без тата (фото: instagram.com/odessafiver)

Де і як багатодітна сім'я живе зараз

24 лютого 2022 року - у день повномасштабного вторгнення РФ на територію України - багатодітна мама зізналась, буцімто "здійснюється найстрашніший жах".

"Згадую своїх бабусю з дідусем, які пережили жахи концтаборів, війни, голоду і як на них це відбилося на все життя. Цей страх начебто продрукувався і в моїй ДНК. Піддаватися страху і паніці я теж не хочу, не хочу, щоб це торкнулося душі моїх дітей", - написала тоді жінка.

Згодом Оксана повідомила, що її сім'я перебуває у місті Кашкайш у Португалії.

Мама й діти на новому місці (фото: instagram.com/odessafiver)

За словами жінки, після початку великої війни вони з дітьми виїхали з Одеси у Кишинів, після чого постало питання - що робити далі.

"Далі нас ніхто не чекав, без грошей, родичів куди податися... Найближчі країни були вже заповнені біженцями, а далі ще потрібно було якось дістатися. Не знаю це знак вище, чи просто перша ідея, мені підписниця Вікторія написала про Португалію, щоб їхала сюди. Коли я вирішила дізнатися про можливість, то одразу вона з'явилася", - розповіла Оксана.

Вона уточнила, що з міста Кашкайш забронювали літак у Лісабон - для евакуації українців.

"Вже після першого бронювання мене вели, кілька разів дзвонили, перевіряли, дбали де переночувати. Коли ми приїхали на реєстрацію нас особисто зустрічали працівники мерії та Мігель - віце-мер Кашкайш тягав нам сумки та розміщував дітей", - пригадала жінка той період.

Їй вдалося облаштуватися на новому місці й навіть записати дітей до школи.

Дітлахи задоволені новим життям (фото: instagram.com/odessafiver)

За кордоном вони з дітьми регулярно гуляли, відвідували різноманітні заходи й підтримували Україну та наших захисників.

На запитання, чи планує родина повертатись на Батьківщину, Оксана відповідала: "Дуже хочу".

Вже наприкінці серпня 2023 року жінка написала, що повернулась в Україну.

"Після повернення перше, що почула в супермаркеті, це як чоловік розповідав касирші, що він тільки з Херсону. Там допомогав як волонтер і як там тяжко з лікарями. На другий день почула як в банку оператор підвищує настрій жінці похилого віку, яка вночі не спала із-за вибухів", - розповіла вона.

Жінка зізналась, що саме у цей час зрозуміла, чому не могла подолати депресію від початку великої війни.

"Я ніяк не могла відчути, як можна жити, коли йде війна. Повернення мені потрібне було, щоб це відчути", - пояснила вона.

За кордоном діти почуваються безпечніше (фото: instagram.com/odessafiver)

На початку жовтня 2023 року Оксана повідомила, що знову виїхала з України.

"Майже півтора року, що ми були в Португалії, я не розуміла і нібито жила в очікуванні, що ось-ось - війна закінчиться і все буде як раніше. Навіщо ми повертались в Одесу? Напевно, для мене це було потрібно. Для себе я побачила, що попри війну інші навчились жити. Жити далі, налагоджувати життя, плани та мрії", - розповіла жінка.

Виходячи із власної ситуації, нині вона з дітьми досі перебуває за кордоном.

Безпека дітей - найважливіше (фото: instagram.com/odessafiver)