Родила пятерню и осталась без мужа: где и как живет сегодня многодетная украинка из Одессы

Многодетная мама из Одессы Оксана Кобелецкая прошла нелегкий путь, ведь на ее руках шестеро детей, растущих без отца. После полномасштабного вторжения РФ ее жизнь изменилась так же радикально, как и у остальных украинцев.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на страницу женщины в Instagram рассказывает, что известно о ее жизненной истории и как они с детьми живут сегодня.

Жизненная история Оксаны Кобелецкой

Оксана Кобелецкая и Сергей Семенов жили в Одессе и воспитывали в коммунальной квартире дочь Алису. На тот момент женщина работала аналитиком коммунального предприятия "Городской информационно-аналитический центр".

Решив завести еще одного ребенка, пара была очень удивлена, когда врач на УЗИ сообщил невероятное - у них будет сразу пятеро детей. Такое известие было шокирующим, однако радостным для обоих будущих родителей.

В 2016 году 3-летняя Алиса стала старшей сестрой - ее мама родила пятерню. Новорожденных назвали Денисом, Владиславом, Давидом, Дарьей и Александрой.

Выписка из роддома (фото: instagram.com/odessafiver)

Учитывая столь существенные изменения в составе семьи, городской совет Одессы решил помочь и подарил ей 5-комнатную квартиру и микроавтобус.

В то же время в семье ситуация была "напряженной". Вскоре после рождения детей Сергей решил уйти, однако впоследствии вернулся и заявил, будто будет помогать.

Детки с родителями (фото: instagram.com/odessafiver)

Сначала так и было, однако впоследствии Оксана сообщила, что официально разошлась с отцом своих детей. При этом платить алименты он отказался.

"Для меня самым сложным оказалось не выжить, забыть, простить, лишить родительских прав и т.д... Это все касается себя и решаемо. Сложнее оказалось ответить детям на этот вопрос: "А где же папа", - рассказывала женщина.

Соседи и другие жители города создали специальный фонд помощи для семьи. Настоящей опорой для Оксаны стала ее мама - Ольга Ивановна.

Многодетная Оксана с мамой Ольгой (фото: instagram.com/odessafiver)

Справиться со всеми детьми помогала также няня.

Шестеро детей одной мамы (фото: instagram.com/odessafiver)

При этом многодетная мама начала активно вести свой блог в Instagram и делиться буднями собственной семьи. Ее начали приглашать на фотосессии, съемки для рекламы и другие мероприятия, помогающие обеспечивать большую семью.

Полномасштабное вторжение РФ семья "встретила" уже без отца (фото: instagram.com/odessafiver)

Где и как многодетная семья живет сейчас

24 февраля 2022 года - в день полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины - многодетная мама призналась, будто "свершается самый страшный кошмар".

"Вспоминаю своих бабушку с дедушкой, переживших ужасы концлагерей, войны, голода и как на них это отразилось на всю жизнь. Этот страх вроде бы пропечатался и в моей ДНК. Поддаваться страху и панике я тоже не хочу, не хочу, чтобы это коснулось души моих детей", - написала тогда женщина.

Впоследствии Оксана сообщила, что ее семья находится в городе Кашкайш в Португалии.

Мама и дети на новом месте (instagram.com/odessafiver)

По словам женщины, после начала большой войны они с детьми выехали из Одессы в Кишинев, после чего встал вопрос - что делать дальше.

"Далее нас никто не ждал, без денег, родственников куда податься... Ближайшие страны были уже заполнены беженцами, а дальше еще нужно было как-то добраться. Не знаю, это знак выше, или просто первая идея, мне подписчица Виктория написала о Португалии, чтобы ехала сюда. Когда я решила узнать возможность, то сразу она появилась", - рассказала Оксана.

Она уточнила, что из города Кашкайш забронировали самолет в Лиссабон - для эвакуации украинцев.

"Уже после первого бронирования меня вели, несколько раз звонили, проверяли, заботились где переночевать. Когда мы приехали на регистрацию, нас лично встречали работники мэрии и Мигель - вице-мэр Кашкайш таскал нам сумки и размещал детей", - вспомнила женщина тот период.

Ей удалось обосноваться на новом месте и даже записать детей в школу.

Дети довольны новой жизнью (фото: instagram.com/odessafiver)

За границей они с детьми регулярно гуляли, посещали различные мероприятия и поддерживали Украину и наших защитников.

На вопрос, планирует ли семья возвращаться на Родину, Оксана отвечала: "Очень хочу".

Уже в конце августа 2023 женщина написала, что вернулась в Украину.

"По возвращении первое, что услышала в супермаркете, это как мужчина рассказывал кассирше, что он только из Херсона. Там помогал как волонтер и как там тяжело с врачами. На второй день услышала как в банке оператор повышает настроение пожилой женщине, которая ночью не спала из-за взрывов", - рассказала она.

Женщина призналась, что именно в это время поняла, почему не могла преодолеть депрессию с начала войны.

"Я никак не могла почувствовать, как можно жить, когда идет война. Возвращение мне нужно было, чтобы это почувствовать", - пояснила она.

За рубежом дети чувствуют себя безопаснее (instagram.com/odessafiver)

В начале октября 2023 года Оксана сообщила, что снова уехала из Украины.

"Почти полтора года, что мы были в Португалии, я не понимала и якобы жила в ожидании, что вот-вот - война закончится и все будет как раньше. Зачем мы возвращались в Одессу? Наверное, для меня это было нужно. Для себя я увидела, что, несмотря на войну, другие научились жить. Жить дальше, налаживать жизнь, планы и мечты", - рассказала женщина.

Исходя из собственной ситуации, сейчас она с детьми до сих пор находится за границей.

Безопасность детей - самое важное (фото: instagram.com/odessafiver)