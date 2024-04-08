"Мрії не можна спалити". Про хлопчика, який вижив після ракетного удару по Вінниці, знімуть фільм

Про юного українця - Романа Олексіва, який вижив після ракетного обстрілу по Вінниці 14 липня 2022 року - вирішили зняти фільм.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: сторінки Романа Олексіва, голови Вінницької ОДА та Romchyk.thefilm у Facebook.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що відомо про трагічну долю цієї дитини, реабілітацію хлопчика та заплановану кінострічку.

Неймовірна історія маленького Романа

14 липня 2022 року 7-річний тоді Роман Олексів родом зі Львова поїхав разом із мамою навідати бабусю з дідусем у Вінниці. Хлопчика записали також на консультацію до лікаря в клініці "Нейромед" (розташованої у будинок побуту "Ювілейний").

Його тато Ярослав при цьому залишився вдома.

Близько 11 години дня зв'язок із Ромою та його мамою зник. Вже за лічені хвилини вся Україна дізналась про жахливий воєнний злочин - ракетну атаку країни-агресора на мирне місто.

Згодом Ярослав знайшов хлопчика у Вінницькій обласній лікарні. Ще пізніше йому офіційно повідомили про загибель 29-річної дружини Галини - мами Романа. Цей факт встановили за результатами ДНК-експертизи.

Стан хлопчика після скоєного росіянами теракту був дуже важким. Близько 45% тіла дитини вкрили зовнішні опіки, ще 35% - внутрішні. Місцями вони були настільки глибокими, що досягали кісток.

Мужній хлопчик у лікарні (фото: facebook.com/borzov.s.s)

У Роми обгоріло обличчя, верхні та нижні кінцівки, дихальні шляхи. Він також отримав закритий перелом лівої руки, а кілька уламків від снаряда - потрапили у череп.

Вже незабаром після трагічної події, маленького пацієнта транспортували з Вінниці до рідного міста.

Тато Романа під час перевезення хлопчика (фото: facebook.com/borzov.s.s)

З дитячої лікарні Святого Миколая у Львові Романа вирішили відправити до Німеччини. 21 липня 2022 року він вже був у Дрездені. Там на нього чекали, зокрема, пересадка шкіри та низка пластичних операцій.

Попри отримані травми та 32 операції, ані хлопчик, ані його батько не здалися. З часом Рома не лише зміг ходити (на що лікарі не давали ніяких прогнозів), але й повернувся до улюбленої справи - почав знову займатися бальними танцями.

Як живе Роман Олексів сьогодні

Сьогодні Рома майже всюди з татом. 40-річний Ярослав присвячує дитині чи не весь свій час. Вони разом тренуються, подорожують, відвідують заняття й беруть участь у змаганнях і чемпіонатах.

Рома з татом Ярославом (фото: facebook.com/Роман Олексів)

Разом вони, ймовірно, ведуть і сторінку хлопчика у соціальних мережах, де публікують інформацію про життя, тренування й досягнення юного Ромчика:

зустріч із Папою Римським Франциском у Римі

перші "проби" гри на баяні

музичні виступи

нове захоплення - автомобілями тощо

Ярослав мріє показати синові якомога більше куточків світу й пишається його вмінням швидко адаптуватися до різних умов.

Крім того, нині хлопчик вже може час від часу знімати компресійну маску (яку постійно носить, щоб опіки менше рубцювалися).

Хто і як зніматиме фільм про юного Ромчика

Нещодавно на сторінці Романа у Facebook з'явилась інформація про те, що в Лондоні розпочинається робота над зйомками короткометражного художнього фільму на основі реальних подій.

Автор його ідеї та продюсер - Костянтин Бідненко.

Назва стрічки - Romchyk. Dreams cannot be burned ("Ромчик. Мрії не можна спалити").

"Для всіх нас, тих, хто пережив цю трагедію цей фільм є дуже важливим. Ми хочемо, щоб про звірства цих нелюдів дізналися у цілому світі! Сподіваємося, що завдяки цьому фільму зможемо надихнути й мотивувати багатьох людей продовжувати боротися і йти до перемоги. Як своєї особистої, так і нашої. Бо як і весь український народ стоїмо на стороні правди, світла і добра", - наголошується у дописі.

Уточнюється, що кожен охочий може зробити пожертву для створення цього фільму - кошти для створення картини збирають через платформу Kickstarter.

Сторінка збору грошей на стрічку (скріншот: kickstarter.com)

На офіційній сторінці майбутньої стрічки у Facebook уточнюється, що Romchyk - пронизлива драма натхнена реальними подіями, короткометражний фільм Магістрського університету Голдсмітса в Лондоні.