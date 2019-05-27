Народ просыпается: сеть поддержала крымчан, растоптавших флаги РФ в Севастополе

В оккупированном РФ Крыму надругались над флагами Российской Федерации. Двое крымчан срывали государственные символы РФ, публично их повреждали и затем выбрасывали на проезжую часть. Теперь задержанным парням угрожает тюремный срок. Об этом сообщает Крым. Реалии.

Инцидент произошел на улице Гоголя в Севастополе еще во время празднования Дня победы 9 мая. Парни сорвали флаги с нескольких домов, публично их повредили и выбросили на дорогу.

Крымчан задержали и дело уже передали в прокуратуру. Парням угрожает приговор в виде ограничения или лишения свободы на год по ст. 329 УК РФ (надругательство над Государственным флагом Российской Федерации).

В Крыму надругались над флагами России (иллюстративное фото: УНИАН)

Пользователи сети в комментариях поддерживают крымчан, которые все чаще демонстрируют свое нежелание мирится с незаконной оккупацией полуострова.

Народ просыпается.

Жаль людей.

Севастопольцы, когда проснутся, мало не покажется.

Как они их нашли, интересно. Всякий бы так сделал.

Партизаны.

В Крыму надругались над флагами России (скрин: facebook.com)

Ранее сообщалось, что из оккупированного Крыма решили выслать Наталью Кудуеву вместе с дочерью, которая два года назад стала "героиней" российской пропаганды.

К слову, Филипп Киркоров заявил о готовности в качестве путинского эмиссара говорить с Владимиром Зеленским на предмет улучшения отношений между странами.

Напомним, скандальный депутат Нестор Шуфрич на майские праздники устроил себе романтическое автомобильное путешествие в оккупированный Крым.