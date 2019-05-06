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Оставайся там навсегда: скандальный депутат съездил на майские в оккупированный Крым

STYLERЖизнь    06.05.2019 - 17:46
Оставайся там навсегда: скандальный депутат съездил на майские в оккупированный Крым
Нестор Шуфрич в оккупированном Крыму (Коллаж РБК-Украина)

Политик решил покататься по Крыму вместе с супругой

Скандальный депутат Нестор Шуфрич на майские праздники устроил себе романтическое автомобильное путешествие в оккупированный Крым. Об этом сообщили в социальной сети Facebook на странице "Пресс-служба Нестора Шуфрича".

В сообщении отмечается, что данная поездка была организована в подарок жене депутата. При чем в оккупированный Крым они отправились сразу после того, как посвятили паску и яйца в Киево-Печерской Лавре.

"Практически прямо из Киево-Печерской Лавры - с пасочкой и писанками, освященными Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием, - они выехали в нашу Ялту, где и провели первую часть выходных. Переехали через Чонгар. Нашу часть проехали за 15 минут в одну сторону, и за 12 минут обратно. На второй стороне прождали осмотр соответственно три с половиной и два часа", - сообщает пресс-служба.

 

Нестор Шуфрич в оккупированном Крыму (facebook.com/Пресс-служба-Нестора-Шуфрича)

Нестор Шуфрич признался, что во время поездки его сердце неоднократно сжалось, так как он часто проводил время в Крыму с родителями в детстве и юности.

"Признаюсь, за три дня в Крыму сердце сжалось не раз. Ведь здесь прошли дни моего детства с мамой, папой и старшим братом и моей юности! В Ялте люди узнавали, улыбались, здоровались. Настроение у людей праздничное, хотя у некоторых глаза немного грустные. По дороге домой на заправке и в кафе тоже узнавали – подходили, разговаривали", - цитирует слова политика пресс-служба.

Оставайся там навсегда: скандальный депутат съездил на майские в оккупированный Крым

Скриншот поста (facebook.com/Пресс-служба-Нестора-Шуфрича)

Информация о том, что украинский политик посетил оккупированный Крым вызвала неоднозначную реакцию пользователей сети.

  • Запретить Шуфричу въезд в Украину, как французским дипломатам.
  • Привет тем, кто до сих пор не додумался принять закон о порядке посещения оккупированных территорий государственными служащими и депутатами.
  • Оставайся там навсегда.
  • Не могу понять, как можно родиться в Украине и служить России.
  • Почему не остался?
  • Почему в оккупированный Крым ездить нельзя? Крым наш, а красотами Крыма пусть другие восхищаются?
  • Вы правда не понимаете, что делаете?
  • Мы тоже ездим в Симферополь, у нас дети живут в Крыму.
  • Пусть едет, и мы скоро поедем, ведь Крым наш.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинские политики устроили потасовку в прямом эфире.

А также рассказывали о том, что девушка упала в обморок во время речи Порошенко.

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