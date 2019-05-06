Оставайся там навсегда: скандальный депутат съездил на майские в оккупированный Крым

Политик решил покататься по Крыму вместе с супругой
Скандальный депутат Нестор Шуфрич на майские праздники устроил себе романтическое автомобильное путешествие в оккупированный Крым. Об этом сообщили в социальной сети Facebook на странице "Пресс-служба Нестора Шуфрича".
В сообщении отмечается, что данная поездка была организована в подарок жене депутата. При чем в оккупированный Крым они отправились сразу после того, как посвятили паску и яйца в Киево-Печерской Лавре.
"Практически прямо из Киево-Печерской Лавры - с пасочкой и писанками, освященными Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием, - они выехали в нашу Ялту, где и провели первую часть выходных. Переехали через Чонгар. Нашу часть проехали за 15 минут в одну сторону, и за 12 минут обратно. На второй стороне прождали осмотр соответственно три с половиной и два часа", - сообщает пресс-служба.
Нестор Шуфрич в оккупированном Крыму (facebook.com/Пресс-служба-Нестора-Шуфрича)
Нестор Шуфрич признался, что во время поездки его сердце неоднократно сжалось, так как он часто проводил время в Крыму с родителями в детстве и юности.
"Признаюсь, за три дня в Крыму сердце сжалось не раз. Ведь здесь прошли дни моего детства с мамой, папой и старшим братом и моей юности! В Ялте люди узнавали, улыбались, здоровались. Настроение у людей праздничное, хотя у некоторых глаза немного грустные. По дороге домой на заправке и в кафе тоже узнавали – подходили, разговаривали", - цитирует слова политика пресс-служба.
Скриншот поста (facebook.com/Пресс-служба-Нестора-Шуфрича)
Информация о том, что украинский политик посетил оккупированный Крым вызвала неоднозначную реакцию пользователей сети.
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