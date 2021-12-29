Как нарезать крабовые палочки в салат: интересные способы от специалистов

Обычно люди нарезают крабовые палочки кубиками. А вот как нарезать наискось мало кто знает. Такой способ освежит блюдо и внесет нотку необычности. Достаточно лишь изменить способ нарезания продуктов.

Так, нарезать можно по 1 или 2-3 см. Все на вкус и желание.

Также можно измельчать на четыре части, или вообще длинными полосками вдоль. К тому же можно измельчить на диагонали.

Эксперты говорят, что для салата "Красное море" можно нарезать длинными полосками. А вот для крабового салата с кукурузой лучше нарезать кубиками.

Эксперты показали стандартную нарезку кубиками. В частности, нужно разрезать палочку вдоль одной и другой стороны и измельчить красивыми кубиками.

Кроме того, специалисты показали способ нарезки кубиками для салата слоями.

А вот так выглядит нарезка крупно наискось.

Также специалисты поделились нарезкой наискось, но уже длинными полосками.

Такой способ нарезки длинными тонкими полосками подойдут не ко всем салатам.

Важно продукт брать хорошего качества, тогда он будет вкусный. Попробуйте различные способы нарезки крабовых палочек, чтобы разнообразить блюда.