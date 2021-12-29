Як нарізати крабові палички в салат: цікаві способи від фахівців

Зазвичай люди нарізають крабові палички кубиками. А от як нарізати навскіс мало хто знає. Такий спосіб освіжить страву та внесе нотку незвичайності. Достатньо лише змінити спосіб нарізування продуктів.

Так, нарізати можна по 1 або 2-3 см. Все на смак та бажання.

Також можна подрібнювати на чотири частини, або взагалі довгими смужками вздовж. До того ж можна подрібнити на діагоналі.

Експерти кажуть, що для салату "Червоне море" можна нарізати довгими смужками. А от для крабового салату з кукурудзою краще нарізати кубиками.

Експерти показали стандартну нарізку кубиками. Зокрема, потрібно розрізати паличку вздовж одного і другого боку і подрібнити гарними кубиками.

Окрім того, фахівці показали спосіб нарізки кубиками для салату шарами.

А ось так виглядає нарізка крупно навскіс.

Також фахівці поділились нарізкою навскіс, але вже довгими смужками.

Такий спосіб нарізки довгими тонкими смужками підійдуть не до всіх салатів.

Важливо продукт брати хорошої якості, тоді він буде смачний. Спробуйте різні способи нарізки крабових паличок, щоб урізноманітнити ваші страви.