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Как нарезать крабовые палочки в салат: интересные способы от специалистов

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Среда 29 декабря 2021 16:05
Как нарезать крабовые палочки в салат: интересные способы от специалистов Как нарезать крабовые палочки для салата (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Салат с крабовыми палочками - легкая и проверенная закуска. Крабовые палочки прекрасно сочетаются с мясом, овощами, рыбой и даже фруктами, поэтому такой салат никогда вас не подведет. Однако, мало кто знает, как красиво и правильно нарезать крабовые палочки для салата.

Каждый человек может измельчать их так, как ему нравится, а вариантами нарезки поделились на сайте povaresh.

Обычно люди нарезают крабовые палочки кубиками. А вот как нарезать наискось мало кто знает. Такой способ освежит блюдо и внесет нотку необычности. Достаточно лишь изменить способ нарезания продуктов.

Так, нарезать можно по 1 или 2-3 см. Все на вкус и желание.

Также можно измельчать на четыре части, или вообще длинными полосками вдоль. К тому же можно измельчить на диагонали.

Эксперты говорят, что для салата "Красное море" можно нарезать длинными полосками. А вот для крабового салата с кукурузой лучше нарезать кубиками.

Эксперты показали стандартную нарезку кубиками. В частности, нужно разрезать палочку вдоль одной и другой стороны и измельчить красивыми кубиками.

Как нарезать крабовые палочки в салат: интересные способы от специалистов

Кроме того, специалисты показали способ нарезки кубиками для салата слоями.

Как нарезать крабовые палочки в салат: интересные способы от специалистов

А вот так выглядит нарезка крупно наискось.

Как нарезать крабовые палочки в салат: интересные способы от специалистов

Также специалисты поделились нарезкой наискось, но уже длинными полосками.

Как нарезать крабовые палочки в салат: интересные способы от специалистов

Такой способ нарезки длинными тонкими полосками подойдут не ко всем салатам.

Как нарезать крабовые палочки в салат: интересные способы от специалистов

Важно продукт брать хорошего качества, тогда он будет вкусный. Попробуйте различные способы нарезки крабовых палочек, чтобы разнообразить блюда.

Ранее мы сообщали, как приготовить салат "Шуба" без майонеза.

Также мы писали, что салат "Марфа" называют серьезным конкурентом "Оливье". Он готовится легко и быстро.

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