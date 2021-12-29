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Як нарізати крабові палички в салат: цікаві способи від фахівців

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Середа 29 грудня 2021 16:05
Як нарізати крабові палички в салат: цікаві способи від фахівців Як нарізати крабові палички для салату (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Салат з крабовими паличками - легка і перевірена закуска. Крабові палички прекрасно поєднуються з м'ясом, овочами, рибою і навіть фруктами, тому такий салат ніколи вас не підведе. Однак, мало хто знає, як красиво та правильно нарізати крабові палички для салату.

Кожна людина може подрібнювати їх так, як їй подобається, а варіантами нарізки поділились на сайті povaresh.

Зазвичай люди нарізають крабові палички кубиками. А от як нарізати навскіс мало хто знає. Такий спосіб освіжить страву та внесе нотку незвичайності. Достатньо лише змінити спосіб нарізування продуктів.

Так, нарізати можна по 1 або 2-3 см. Все на смак та бажання.

Також можна подрібнювати на чотири частини, або взагалі довгими смужками вздовж. До того ж можна подрібнити на діагоналі.

Експерти кажуть, що для салату "Червоне море" можна нарізати довгими смужками. А от для крабового салату з кукурудзою краще нарізати кубиками.

Експерти показали стандартну нарізку кубиками. Зокрема, потрібно розрізати паличку вздовж одного і другого боку і подрібнити гарними кубиками.

Як нарізати крабові палички в салат: цікаві способи від фахівців

Окрім того, фахівці показали спосіб нарізки кубиками для салату шарами.

Як нарізати крабові палички в салат: цікаві способи від фахівців

А ось так виглядає нарізка крупно навскіс.

Як нарізати крабові палички в салат: цікаві способи від фахівців

Також фахівці поділились нарізкою навскіс, але вже довгими смужками.

Як нарізати крабові палички в салат: цікаві способи від фахівців

Такий спосіб нарізки довгими тонкими смужками підійдуть не до всіх салатів.

Як нарізати крабові палички в салат: цікаві способи від фахівців

Важливо продукт брати хорошої якості, тоді він буде смачний. Спробуйте різні способи нарізки крабових паличок, щоб урізноманітнити ваші страви.

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