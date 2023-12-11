"Потрібна всеукраїнська мобілізація": Аліна Михайлова висловилась про призов жінок

Аліна Михайлова висловила свою думку щодо мобілізації жінок

Як відомо, Аліна має пряме відношення до Збройних Сил України, оскільки разом зі своїм нареченим Дмитром Коцюбайлом була частиною першого окремого штурмового батальйону "Вовки Да Вінчі".

Окрім цього Аліна є волонтеркою та активістка. Вона має звання депутат Київської міської ради IX скликання. Керівниця медичної служби "УЛЬФ".

У новому інтерв’ю Аліна висловила свою думку з приводу мобілізації жінок на війну, з точки зору військової, жінки та військового медика.

"Це питання про те, що багато хто зараз з побратимів виступає що жінці на фронті не місце. Але якби жінці не було на фронті місця, то, мабуть, більшість чоловіків, які ховаються від мобілізації, мали б піти замість цих жінок. Але чомусь жінки беруть всі свої сили, всі свої вміння і не вміння, вчаться і заміняють або не заміняють частину тих же чоловіків", - почала висловлювати свою думку Аліна.

Аліна Михайлова (скриншот)

Також дівчина додала, що ніхто не має права вирішувати, що повинна робити жінка, оскільки вона має робити те, що вона хоче. Тобто, якщо дівчина хоче воювати, хоче бути штурмовиком - вона має для цього мати відповідні знання, вміння та фізичну підготовку.

"Якщо ми говоримо про мобілізацію, то мені здається, що в нашій країні має бути обов’язково військова підготовка жінок. У нас є військовозобов’язані жінки, це в першу чергу медичний персонал і його на фронті не вистачає. Я, як керівник медичної служби говорю не лише про бригади, у нас ще є госпіталі. Я навіть не кажу про лікарський склад", - висловлює свою думку Михайлова.

Аліна зауважила на тому, що, на її думку, мобілізація має початися з цього. Але і в лікарнях, де роблять операції мають бути лікарі. Та питання недостача лікарів на фронті є критичним. І жінки, які активно виступають проти мобілізації й вони мають лікарську освіту, то на її особисту думку це не має бути питанням чи вибором. Це даність, яку люди в перспективі розуміли, коли йшли навчатися.

Також Аліна додала, що потрібна не лише мобілізація жінок, потрібна всеукраїнська мобілізація, тому що зараз її взагалі немає.