"Нужна всеукраинская мобилизация": Алина Михайлова высказалась о призыве женщин

Алина Михайлова высказала свое мнение по поводу мобилизации женщин

Как известно, Алина имеет прямое отношение к Вооруженным Силам Украины, поскольку вместе со своим женихом Дмитрием Коцюбайлом была частью первого отдельного штурмового батальона "Волки Да Винчи".

Кроме этого Алина является волонтером и активисткой. Она имеет звание депутата Киевского городского совета IX созыва. Руководитель медицинской службы "УЛЬФ".

В новом интервью Алина высказала свое мнение по поводу мобилизации женщин на войну, с точки зрения военной, женщины и военного медика.

"Этот вопрос о том, что многие сейчас из собратьев выступает что женщине на фронте не место. Но если бы женщине не было на фронте места, то, пожалуй, большинство мужчин, которые скрываются от мобилизации, должны уйти вместо этих женщин. Но почему-то женщины берут все свои силы, все свои умения и не умения, учатся и заменяют или не заменяют часть тех же мужчин", - начала высказывать свое мнение Алина.

Алина Михайлова (скриншот)

Также девушка добавила, что никто не имеет права решать, что должна делать женщина, поскольку она должна делать то, что хочет. То есть, если девушка хочет воевать, хочет быть штурмовиком - она должна иметь соответствующие знания, умения и физическую подготовку.

"Если мы говорим о мобилизации, то мне кажется, что в нашей стране должна быть обязательно военная подготовка женщин. У нас есть военнообязанные женщины, это в первую очередь медицинский персонал и его на фронте не хватает. Я как руководитель медицинской службы говорю не только о бригадах, у нас еще есть госпитали. Я даже не говорю о врачебном составе", - высказывает свое мнение Михайлова.

Алина отметила, что, по ее мнению, мобилизация должна начаться с этого. Но и в больницах, где делают операции, должны быть врачи. Но вопрос недостача врачей на фронте критический. И женщины, которые активно выступают против мобилизации и имеют врачебное образование, то по его личному мнению это не должно быть вопросом или выбором. Это данность, которую люди в перспективе понимали, когда шли учиться.

Также Алина добавила, что нужна не только мобилизация женщин, нужна всеукраинская мобилизация, потому что сейчас ее вообще нет.