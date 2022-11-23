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Наречена подолала 700 км, аби вийти заміж просто на передовій: чуттєві фото

Фото: Наречена подолала 700 км, аби стати дружиною українського захисника (колаж Styler)
Автор: Світлана Мащенко

На передовій зіграли скромне, але зворушливе до сліз весілля, заради якого наречена подолала 700 кілометрів.

Про це розповіли в Генеральному штабі ЗСУ.

Перед тим як підписувати папери, начальним штабу запитав у дівчини, навіщо вона подолала такий шлях - 700 км, щоб одружитися на передовій.

"Ви ж знаєте, що він не береже себе, але тепер пам’ятатиме, що вдома на нього чекає дружина", - відповіла наречена.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Українці в коментарях привітали молодят:

  • Хай вас береже доля! Дякую за захист і можливість жити в своєму будинку!
  • А молодих вітаю, та бажаю Здоров'я та Наснаги!
  • Лише українські жінки люблять так щиро, чекають коханих, аби лише живими!
  • Наші жінки найкращі!!!

Раніше ми писали, що Юрій Горбунов показав фото племінниці, яка вийшла заміж за воїна ЗСУ.

Також читайте, що командувач ЗСУ одружився на молодшій від нього на 24 роки дівчині.

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