Наречена подолала 700 км, аби вийти заміж просто на передовій: чуттєві фото

На передовій зіграли скромне, але зворушливе до сліз весілля, заради якого наречена подолала 700 кілометрів.
Про це розповіли в Генеральному штабі ЗСУ.
Перед тим як підписувати папери, начальним штабу запитав у дівчини, навіщо вона подолала такий шлях - 700 км, щоб одружитися на передовій.
"Ви ж знаєте, що він не береже себе, але тепер пам’ятатиме, що вдома на нього чекає дружина", - відповіла наречена.
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
Українці в коментарях привітали молодят:
Раніше ми писали, що Юрій Горбунов показав фото племінниці, яка вийшла заміж за воїна ЗСУ.
Також читайте, що командувач ЗСУ одружився на молодшій від нього на 24 роки дівчині.