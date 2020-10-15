Командующий ВСУ женился: избранница младше на 24 года

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак женился (Коллаж РБК-Украина)

У избранницы главнокомандующего ВСУ очень интересная биография

Генерал-полковник Руслан Хомчак женился. Его супругой стала 29-летняя Анна Коваленко, новый руководитель Черниговской ОГА.

Точная дата бракосочетания не сообщается. О том, что пара связала себя узами брака, сообщили в Telegram-канале "Силовой".

Главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку 53 года. Он родом со Львова. Закончил Московское высшее военное командное училище имени Верховного совета РСФСР в 1988 году. С января 1993 года служит в ВСУ. Был начальником штаба, а с 2014 по 2015 год занимал должность командующего сектором "Б". С 2016 года стал начальником штаба-первым заместителем командующего Сухопутными войсками. В мае 2019 был назначен начальником Генерального штаба ВСУ.

Анна Коваленко родилась под Киевом, в 1991 году. Сейчас ей 29 лет. Она окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидение имени Карпенко-Карого по специальности журналист. По профессии работала с 2008 по 2013 год. Была активной участницей Евромайдана и в 2014 году стала советником министра обороны.

Анна Коваленко

Баллотировалась в народные депутаты в Черниговской области. В сентябре была назначена заместителем руководителя Офиса Президента Украины, а также с апреля 2020 года - заместителем Министра развития общин и территорий Украины. В 2019 году стала народным депутатом по списку партии "Слуга народа".

Напомним, ранее мы писали о том, что экс-Виагра тайно вышла замуж за своего возлюбленного.

А также рассказывали о том, что Алина Гросу призналась, что рассталась со своим мужем еще полгода назад.