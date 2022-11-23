Невеста преодолела 700 км, чтобы выйти замуж прямо на передовой: чувственные фото

На передовой сыграли скромную, но трогательную до слез свадьбу, ради которой невеста преодолела 700 километров.
Об этом рассказали в Генеральном штабе ВСУ.
Перед тем как подписывать бумаги, начальным штаба спросил у девушки, зачем она преодолела такой путь – 700 км, чтобы выйти замуж на передовой.
"Вы же знаете, что он не бережет себя, но теперь будет помнить, что дома его ждет жена", - ответила невеста.
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
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