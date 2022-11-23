Наречена подолала 700 км, аби вийти заміж просто на передовій: чуттєві фото

На передовій зіграли скромне, але зворушливе до сліз весілля, заради якого наречена подолала 700 кілометрів.

Перед тим як підписувати папери, начальним штабу запитав у дівчини, навіщо вона подолала такий шлях - 700 км, щоб одружитися на передовій.

"Ви ж знаєте, що він не береже себе, але тепер пам’ятатиме, що вдома на нього чекає дружина", - відповіла наречена.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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