Невеста преодолела 700 км, чтобы выйти замуж прямо на передовой: чувственные фото

На передовой сыграли скромную, но трогательную до слез свадьбу, ради которой невеста преодолела 700 километров.

Перед тем как подписывать бумаги, начальным штаба спросил у девушки, зачем она преодолела такой путь – 700 км, чтобы выйти замуж на передовой.

"Вы же знаете, что он не бережет себя, но теперь будет помнить, что дома его ждет жена", - ответила невеста.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Украинцы в комментариях поздравили молодоженов: