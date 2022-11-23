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Невеста преодолела 700 км, чтобы выйти замуж прямо на передовой: чувственные фото

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Украина, Среда 23 ноября 2022 13:10
Невеста преодолела 700 км, чтобы выйти замуж прямо на передовой: чувственные фото Невеста преодолела 700 км, чтобы стать женой украинского защитника (коллаж Styler)
Автор: Светлана Мащенко

На передовой сыграли скромную, но трогательную до слез свадьбу, ради которой невеста преодолела 700 километров.

Об этом рассказали в Генеральном штабе ВСУ.

Перед тем как подписывать бумаги, начальным штаба спросил у девушки, зачем она преодолела такой путь – 700 км, чтобы выйти замуж на передовой.

"Вы же знаете, что он не бережет себя, но теперь будет помнить, что дома его ждет жена", - ответила невеста.

Невеста преодолела 700 км, чтобы выйти замуж прямо на передовой: чувственные фотоНевеста преодолела 700 км, чтобы выйти замуж прямо на передовой: чувственные фотоНевеста преодолела 700 км, чтобы выйти замуж прямо на передовой: чувственные фотоНевеста преодолела 700 км, чтобы выйти замуж прямо на передовой: чувственные фото

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Украинцы в комментариях поздравили молодоженов:

  • Хай вас береже доля! Дякую за захист і можливість жити в своєму будинку!
  • А молодих вітаю, та бажаю Здоров'я та Наснаги!
  • Лише українські жінки люблять так щиро, чекають коханих, аби лише живими!
  • Наші жінки найкращі!!!

Ранее мы писали, что Юрий Горбунов показал фото племянницы, вышедшей замуж за воина ВСУ.

Также читайте, что командующий ВСУ женился на младшей от него на 24 года девушке.

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