Наречена баварського принца вийшла заміж у фаті від українського бренду: зворушливі весільні фото

У Мюнхені відбулося пишне весілля 40-річного праправнука останнього баварського короля Людвіга III і 32-річної британської професорки Софії-Олександри Евекінк. Наречена під вінець наділа фату українського бренду WONA Concept.
Про їхнє весілля пише Bild.
Церемонія розпису відбулася у старовинній церкві Святого Каєтану у минулі вихідні.
Наречена на святкуванні була у класичній сукні з мереживними рукавами від Reem Acra. Її образ доповнювала довга фата українського бренду, яка стелилася аж по підлозі. Софія також наділа діамантову тіару, яку носила ще бабуся принца Людвіга.
Наречений був у чорний фраку, сірих штанах та жилеті у тон.
Після церемонії офіційна частина перетекла в урочисту вечерю, організовану дядьком нареченого, 89-річним герцогом Баварським, головою будинку Віттельсбахів.
Королівська пара, аби підтримати Україну в час війни, попросила своїх гостей замість весільних подарунків пожертвувати гроші на користь нашої країни. Поки про суму збору не повідомляють.
Зазначимо, що принц Людвіг та Софія-Олександра Евекінк заручилися минулого літа. Цю пару називають "німецькими Кейт та Вільямом", натякаючи на британських принца та принцесу Уельських
Принц Людвіг Баварський вважався одним із найзавидніших парубків Європи. Він виріс у замку Кальтенберг, вивчав право в Геттінгені, де спеціалізувався на правах людини та міжнародному гуманітарному праві.
Його сім'я володіє старовинною броварнею Konig Ludwig Schlossbrauerei, яка була заснована в 1516 році, замком XIII століття Кальтенберг, і фабрикою у місті Фюрстенфельдбрук.
Раніше ми ділились фото унікальної сукні із листами любові до українців.
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