Дизайнери створили сукню з листами любові до українців. Мілла Йовович теж залишила послання

Українська кутюр’є Леся Верлінгієрі у співпраці із закордонними колегами створили сукню з листами підтримки українців. До проєкту долучились світові зірки. Після продажу сукні усі кошти спрямують у Фундацію Олени Зеленської.

Про деталі проєкту читайте у матеріалі нижче.

Що відомо про проєкт

Українська кутюр’є та засновниця бренду Lever Couture Леся Верлінгієрі у співпраці з креативним директором Дженні Уільямсом, художнім директором Річчі Уільямсом, OWOW Agency та агентством Chest Of Wonders розробила проєкт A Love Letter to Ukraine. Він покликаний підтримати українців, що постраждали від війни.

Дизайнерка створила діджитал-сукню, на якій вишиті слова любові та надії, що окреслюють кордони України. Також за її подобою була створена реальна сукня.

Обидві роботи згодом виставлять на аукціон, а виручені кошти спрямують на допомогу українцям через Фундацію Олени Зеленської.

Після продажу сукні кошти направлять на допомогу українцям (фото: надане проєктом)

Хто із зірок долучився до проєкту

Крім Мілли Йовович свої послання українцям вже залишили такі світові зірки як Kesha, Крістен Рітер, Banks, Нікола Формічетті, Ріна Саваяма та Віра Фарміга.

Доєднатись до ініціативи може будь-хто охочий - для цього лише потрібно завантажити свій лист з побажаннями українцям на сайт проєкту.

До ініціативи також доклали руку діджитал-художник Олівʼєр Лата, студії DNE, Real Motion і українська співачка Тіна Кароль - вона стала моделлю проєкту.

Листи любові може залишити кожен охочий на сайті проєкту (фото: надане проєктом)

"Щоб продемонструвати нашу любов і надію Україні, ми запрошуємо людей ділитися своїми повідомленнями підтримки через онлайн-кампанію. Беручи участь, ви можете нагадати українцям, що вони не лишилися сам на сам перед тими викликами, з якими вони стикаються сьогодні", - зазначається на сайті проєкту.

У сукнях бренду Lever Couture, який заснувала українська дизайнерка Леся Верлінгієрі, часто можна побачити світових зірок. Зокрема, бренд полюбляють Леді Гага, Карді Бі, Гайді Клум, Мілла Йовович та інші.