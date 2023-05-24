Наречена баварського принца вийшла заміж у фаті від українського бренду: зворушливі весільні фото

У Мюнхені відбулося пишне весілля 40-річного праправнука останнього баварського короля Людвіга III і 32-річної британської професорки Софії-Олександри Евекінк. Наречена під вінець наділа фату українського бренду WONA Concept.

Королівська наречена в українській фаті

Церемонія розпису відбулася у старовинній церкві Святого Каєтану у минулі вихідні.

Наречена на святкуванні була у класичній сукні з мереживними рукавами від Reem Acra. Її образ доповнювала довга фата українського бренду, яка стелилася аж по підлозі. Софія також наділа діамантову тіару, яку носила ще бабуся принца Людвіга.

Наречений був у чорний фраку, сірих штанах та жилеті у тон.

Після церемонії офіційна частина перетекла в урочисту вечерю, організовану дядьком нареченого, 89-річним герцогом Баварським, головою будинку Віттельсбахів.

Пара активно підтримує Україну (фото: @hausbayern)

Замість подарунків - пожертви на користь для України

Королівська пара, аби підтримати Україну в час війни, попросила своїх гостей замість весільних подарунків пожертвувати гроші на користь нашої країни. Поки про суму збору не повідомляють.

Зазначимо, що принц Людвіг та Софія-Олександра Евекінк заручилися минулого літа. Цю пару називають "німецькими Кейт та Вільямом", натякаючи на британських принца та принцесу Уельських

Пара оголосила про заручини влітку торік (фото: @hausbayern)

Принц Людвіг Баварський вважався одним із найзавидніших парубків Європи. Він виріс у замку Кальтенберг, вивчав право в Геттінгені, де спеціалізувався на правах людини та міжнародному гуманітарному праві.

Його сім'я володіє старовинною броварнею Konig Ludwig Schlossbrauerei, яка була заснована в 1516 році, замком XIII століття Кальтенберг, і фабрикою у місті Фюрстенфельдбрук.