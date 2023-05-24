Невеста баварского принца вышла замуж в фате от украинского бренда: трогательные свадебные фото

В Мюнхене состоялась пышная свадьба 40-летнего праправнука последнего баварского короля Людвига III и 32-летней Софии-Александры Эвекинк - профессора из Британии. Невеста под венец надела фату украинского бренда WONA Concept.

Об их свадьбе пишет Billd.

Королевская невеста в украинской фате

Церемония росписи состоялась в старинной церкви Святого Кайтана в прошлые выходные.

Невеста на праздновании была в классическом платье с кружевными рукавами Reem Acra. Ее образ дополняла длинная фата украинского бренда, которая стелилась по полу. София также надела бриллиантовую тиару, которую носила еще бабушка принца Людвига.

Жених надел черный фрак, серые брюки и жилет в тон.

После церемонии официальная часть перетекла в торжественный ужин, организованный дядей жениха, 89-летним герцогом Баварским, главой дома Виттельсбахов.

Пара активно поддерживает Украину (фото: @hausbayern)

Вместо подарков - пожертвования в пользу Украины

Королевская пара, чтобы поддержать Украину во время войны, попросила своих гостей вместо свадебных подарков пожертвовать деньги в пользу нашей страны. Пока о сумме сбора не сообщается.

Принц Людвиг и София-Александра Эвекинк заручились прошлым летом. Эту пару называют "немецкими Кейт и Уильямом", намекая на британских принца и принцессу Уэльских.

Пара объявила о помолвке летом в прошлом году (фото: @hausbayern)

Принц Людвиг Баварский считался одним из самых завидных холостяков Европы. Он вырос в замке Кальтенберг, изучал право в Геттингене, где специализировался на правах человека и международном гуманитарном праве.

Его семья владеет старинной винокурней Konig Ludwig Schlossbrauerei, которая была основана в 1516 году, замком XIII века Кальтенберг, и фабрикой в городе Фюрстенфельдбрук.