Нардеп заматерился с трибуны в Раде: конфуз попал на видео

Народный депутат Игорь Негулевский нецензурно выругался перед началом своего выступления на трибуне перед коллегами в ходе пленарного заседания сессии Верховной Рады, когда микрофон уже работал.

Спич "Слуги народа" Негулевского был посвящен проблеме обеспечения жильем людей, которые в результате трагического взрыва газа в пятиэтажке в городе Новая Одесса под Николаевом 27 ноября остались без крыши над головой.

Негулевский, очевидно, не сориентировавшись, что микрофон на трибуне был уже включен, начал со слов "Бл**ь еб**ый...", но тут же выключил звук на мгновение, вскоре собрался с мыслями и продолжил: "уважаемые коллеги..."

В ходе своего выступления - обращения к депутатам и президенту - "слуга" также призвал почтить минутой молчания жертв взрыва в жилом доме.

Политик рассказал, что жильцам из поврежденной пятиэтажки предложили временно пожить сейчас в местном общежитии, пока их не обеспечат новыми квартирами (на что Кабмин уже решил выделить средства).

При этом Негулевский попросил поддержки у главы государства, не уточнив, о каком именно содействии идет речь.

Предупреждаем, на видео присутствует нецензурная лексика!

Видео: нардеп Игорь Негулевский выругался матом с трибуны Верховной Рады