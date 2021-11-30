Нардеп заматюкався з трибуни в Раді: конфуз потрапив на відео

Народний депутат Ігор Негулевський нецензурно вилаявся перед початком свого виступу на трибуні перед колегами в ході пленарного засідання сесії Верховної Ради, коли мікрофон вже працював.

Спіч "Слуги народу" Негулевського був присвячений проблемі забезпечення житлом людей, які в результаті трагічного вибуху газу в п'ятиповерхівці в місті Нова Одеса під Миколаєвом 27 листопада залишилися без даху над головою.

Негулевський, вочевидь, не зорієнтувавшись, що мікрофон на трибуні був уже включений, почав зі слів "Бл**ь йоб**ий...", але тут же вимкнув звук на мить, незабаром зібрався з думками та продовжив: "шановні колеги..."

В ході свого виступу - звернення до депутатів і президента - "слуга" також закликав вшанувати хвилиною мовчання жертв вибуху в житловому будинку.

Політик розповів, що мешканцям з пошкодженої п'ятиповерхівки запропонували тимчасово пожити поки в місцевому гуртожитку, доки їх не забезпечать новими квартирами (на що Кабмін вже вирішив виділити кошти).

При цьому Негулевський попросив підтримки у глави держави, не уточнивши, про яке саме сприяння йдеться.

Попереджаємо, на відео присутня нецензурна лексика!

Відео: нардеп Ігор Негулевський вилаявся матом з трибуни Верховної Ради