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Нардеп заматюкався з трибуни в Раді: конфуз потрапив на відео

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Вівторок 30 листопада 2021 16:15
Нардеп заматюкався з трибуни в Раді: конфуз потрапив на відео Фото: Ігор Негулевський, народний депутат (facebook.com)
Автор: Володимир Костирін

Народний депутат Ігор Негулевський нецензурно вилаявся перед початком свого виступу на трибуні перед колегами в ході пленарного засідання сесії Верховної Ради, коли мікрофон вже працював.

Конфуз 30 листопада потрапив на відео в ході прямої трансляції.

Спіч "Слуги народу" Негулевського був присвячений проблемі забезпечення житлом людей, які в результаті трагічного вибуху газу в п'ятиповерхівці в місті Нова Одеса під Миколаєвом 27 листопада залишилися без даху над головою.

Негулевський, вочевидь, не зорієнтувавшись, що мікрофон на трибуні був уже включений, почав зі слів "Бл**ь йоб**ий...", але тут же вимкнув звук на мить, незабаром зібрався з думками та продовжив: "шановні колеги..."

В ході свого виступу - звернення до депутатів і президента - "слуга" також закликав вшанувати хвилиною мовчання жертв вибуху в житловому будинку.

Політик розповів, що мешканцям з пошкодженої п'ятиповерхівки запропонували тимчасово пожити поки в місцевому гуртожитку, доки їх не забезпечать новими квартирами (на що Кабмін вже вирішив виділити кошти).

При цьому Негулевський попросив підтримки у глави держави, не уточнивши, про яке саме сприяння йдеться.

Попереджаємо, на відео присутня нецензурна лексика!

Відео: нардеп Ігор Негулевський вилаявся матом з трибуни Верховної Ради

Нагадаємо, 27 листопада під Миколаєвом в п'ятиповерхівці в Новій Одесі стався вибух, в результаті якого загинули чотири людини. За фактом трагічної НП правоохоронці відкрили кримінальну справу.

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