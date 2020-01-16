Нардеп "Юзик" снова вляпался в скандал: что известно

Нардеп Юрий Корявченков от партии "Слуга народа", известный в народе, как Юзик снова угодил в скандал. На этот раз парламентарий пытался уехать на машине от журналиста, а потом и вовсе нарушил ПДД.

К Юзику, который сидел за рулем джипа, обратился с вопросом журналист, но депутат не захотел общаться с ним и резко дал по газам. При этом нардеп выехал на дорогу и пересек сплошную.

Видео инцидента опубликовал в своем Telegram-канале исключенный из "Слуги народа" депутат Антон Поляков.

"Слугам" народа все можно. Особенно Юзику. Сплошная так сплошная! Наверное летел спасать своего Премьера", - написал Поляков.

Видео можно посмотреть здесь.

Как мы ранее писали, народный депутат от партии "Слуга народа" Юрий Корявченков ("Юзик") попал в скандал из-за неправильной парковки. Его автомобиль сфотографировали на одной из улиц Кривого Рога.

Кстати, это не первый инцидент с Юрием Корявченковым. Ранее он вызвал возмущение жителей Одессы, так как припарковал свой огромный белый джип прямо посреди дороги возле сгоревшего колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.