Нардеп "Юзик" знову вляпався у скандал: що відомо

Нардеп Юрій Корявченков від партії "Слуга народу", відомий в народі, як Юзик знову потрапив у скандал. На цей раз парламентарій намагався виїхати на машині від журналіста, а потім і зовсім порушив ПДР.

До Юзика який сидів за кермом джипа, звернувся з запитанням журналіст, але депутат не захотів спілкуватися з ним і різко дав по газам. При цьому нардеп виїхав на дорогу і перетнув суцільну.

Відео інциденту опублікував у своєму Telegram-каналі виключений з "Слуги народу" депутат Антон Поляков.

"Слугам" народу все можна. Особливо Юзику. Суцільна так суцільна! Напевно летів рятувати свого Прем'єра", - написав Поляків.

Відео можна подивитися тут.

Як ми раніше писали, народний депутат від партії "Слуга народу" Юрій Корявченков ("Юзик") потрапив у скандал через неправильне паркування. Його сфотографували автомобіль на одній з вулиць Кривого Рогу.

До речі, це не перший інцидент з Юрієм Корявченковим. Раніше він викликав обурення жителів Одеси, так як припаркував свій величезний білий джип прямо посеред дороги біля згорілого коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.