Нардеп Вакарчук выступил на корпоративе за бешеные деньги (видео)

Святослав Вакарчук съездил в Минск для того, чтобы спеть на корпоративе. Музыкант выступил у компании Warmgaming, которая создала игру World of Tanks. Артист попросил за свои песни круглую сумму, а именно 100 тысяч евро, но компания согласилась, чего не сделаешь пради любимого исполнителя. Об этом сообщается в Telegram-канале Украина сейчас.

Отмечается, что в райдере музыканта значилось важное требование, а именно запрет видео-съемки, а также любых фотографий выступления. Но все же, некоторые видео концерта попали в сеть.

Также в ролике слышно, как счастливая публика выкрикивает имя музыканта "Славик-Славик!".

Какие конкретно композиции спел украинский музыкант в Минске - не уточняется.

Святослав Вакарчук выступил в Минске за 100 тысяч евро (YouTube)

Как мы ранее писали, расценки на корпоративы за выступления украинских звезд в этом году сильно поднялись. Самая дорогая среди певиц - это Светлана Лобода, ее концерт обойдется в 100 тысяч евро, за ней следует Верка Сердючка, которая просит такую же сумму. За 70 тысяч евро для вас могут выступить Тина Кароль и Олег Винник.