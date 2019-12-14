Сколько "Слуги народа" планируют потратить на новогоднем корпоративе: названы суммы

Сколько "Слуги народа" планируют потратить на новогоднем корпоративе (коллаж РБК-Украина)

Также о мероприятии высказался известный политик

Глава политической партии "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал, где и за сколько партийцы планируют отмечать корпоратив в честь Нового года. Подробностями делится издание "Апостроф".

Глава "Слуги народа" говорит, что партии была предоставлена поддержка от физических и юридических лиц, поскольку по закону партия может иметь финансирование, расчетный счет.

Также о мероприятии высказался и политик Борислав Береза. Он заявил, что вечеринка пройдет в одном из самых дорогих киевских ночных клубов. "Давайте посчитаем. 250 слуг с женами и мужьями, 100 кабминовских со своими половинками и 100 опэшных тоже не по-одиночке. Итого от 900 до 1000 человек, по минимуму. И на это 1 млн гривен? Смешно. Учитывая ценник и пафос CHI, то "слугам" хватит на салатик, минералку и сладкое. Но уже без шоу-программы без алкоголя. И все это на новогодний корпоратив?" - написал Береза.

Он считает, что "слуги" врут, учитывая то, что выбранный ресторан является довольно дорогим. Вечеринка запланирована на 20 декабря в 18.00.

Нардепы фракции "Слуга народа" проведут новогодний корпоратив в ресторане "CHI" в Киеве (Фото: google.com/maps)

Отмечается, что финансировать вечеринку будут предприниматели, которые жертвуют партии финансы на их работу.

К слову, мероприятие обещает быть веселым. А кухня в заведении будет основана на традициях Юго-Восточной Азии, Индии, Китая и адаптирована под европейские вкусы.