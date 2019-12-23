Нардеп Вакарчук виступив на корпоративі за шалені гроші (відео)

Святослав Вакарчук з'їздив в Мінськ для того, щоб заспівати на корпоративі. Музикант виступив у компанії Warmgaming, яка створила гру World of Tanks. Артист попросив за свої пісні круглу суму, а саме 100 тисяч євро, але компанія погодилася, чого не зробиш пради улюбленого виконавця. Про це повідомляється в Telegram-каналі Україна зараз.

Наголошується, що в райдері музиканта значилося важлива вимога, а саме заборона відео-зйомки, а також будь-яких фотографій виступу. Але все ж, деякі відео концерту потрапили в мережу.

Також у ролику чути, як щаслива публіка вигукує ім'я музиканта "Славік-Славік!".

Які конкретно композиції заспівав український музикант у Мінську - не уточнюється.

Святослав Вакарчук виступив у Мінську за 100 тисяч євро (YouTube)

Як ми раніше писали, розцінки на корпоративи за виступи українських зірок в цьому році сильно піднялися. Найдорожча серед співачок - це Світлана Лобода, її концерт обійдеться в 100 тисяч євро, за нею слід Вєрка Сердючка, яка просить таку ж суму. За 70 тисяч євро для вас можуть виступити Тіна Кароль та Олег Винник.