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Вакарчук призвал не политизировать нормандские переговоры и поддержать президента

Новости » Политика     07.12.2019 - 00:32
Вакарчук призвал не политизировать нормандские переговоры и поддержать президента
Скриншот: Святослав Вакарчук (Свобода Слова Савика Шустера)

Вакарчук заявил, что во время нормандского саммита напротив Зеленского будут сидеть два партнера и один враг

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук призвал перед нормандской встречей не в политизировать процесс и поддержать президента Владимира Зеленского. Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина", передает РБК-Украина.

По его словам, на встрече в Париже напротив Зеленского не будет сидеть ни один друг.

"Напротив президента Зеленского будут сидеть трое людей: два партнера, коротые будут поддерживать стремление Украины к миру, но будут иметь свою собственную повестку дня, и один представитель страны, которая захватила часть нашей территории, и у которого позиция - максимально ослабить Украину. То есть там будет один враг и два партнера. Но там не будет ни одного друга. Единственным другом президента является народ Украины, который будет поддерживать его желание отстоять мир на украинских интересах", - сказал лидер "Голоса".

По его словам, сегодня наша задача не политизировать процесс "нормандии", а "еще раз сказать президенту, что мы поддерживаем его желание отстоять мир на украинских условиях"

"Я в этом готов стоять рядом с ним. Весь украинский народ готов в этом стоять рядом с ним, но желание мира на украинских условиях - это очень сложное и долгое дело и народ Украины, как друг президента на переговорах, поймет только то, что на самом деле будет отвечать интересам Украины", - отметил Вакарчук.

Напомним, Зеленский заявил о том, что во время нормандской встречи 9 декабря будет без оружия за столом. По его словам, вернуть свои границы будет очень сложно.

РБК-Украина писало, что Зеленский по результатам нормандской встречи может предложить Раде продление закона об особом статусе Донбасса. Он также добавил, что после этого смогут внести изменения в закон в части имплементации "формулы Штайнмайера".

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Новости Украины Владимир ЗеленскийСвятослав ВакарчукНормандский формат
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