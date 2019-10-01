Нардеп Тищенко устроил скандал под офисом Зеленского: появилось видео

Тищенко устроил скандал у офиса Зеленского (коллаж: РБК-Украина)

Тищенко попросил у полиции защитить его от прикосновения женщин

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко, который уже получил скандальную славу из-за грубого поведения с журналистами, снова отличился. В этот раз инцидент произошел на улице Банковой во время протеста предпринимателей против законопроектов №1053-1 и №1073.

Протестующие приглашали Владимира Зеленского "на кофе" и требовали наложить вето на законопроект, который по их мнению, может погубить украинский малый и средний бизнес.

К протестующим вышел представитель партии "Слуга народа" Николай Тищенко. Нардеп подошел к микрофону, но его сразу выключили и под крики "Ганьба" толпа прогнала Тищенко с Банковой. Недовольство протестующих связано с тем, что нардеп был в числе тех, кто поддержал законопроект.

Тищенко устроил скандал у офиса Зеленского (видео: Информатор)

Кроме того в сети появилось видео, на котором Николай Тищенко просит помощи у полиции после того, как две женщины из числа протестующих прикоснулись к нему.

"Сегодня слуге народа, Николаю Тищенко во время митинга нанесли тяжелые прикосновения две женщины из толпы, после чего он требовал от полиции защитить его от народа", - написал блогер Евгений Хурсин, опубликовавший видео.

Тищенко попросил сотрудников полиции, которые следили за порядком на акции протеста, обезопасить его от прикосновений со стороны женщин.

"Можно народного депутата... Не толкать меня в спину и не хватать за руки. Вы можете разобраться, чтоб меня не толкали? Что это за люди, которые держат меня за руки?" - обращался Николай Тищенко к полицейским.

При этом женщины заявили, что им теперь можно "трогать" народных депутатов, потому что с них сняли неприкосновенность.

Сегодня слуге народа, Николаю Тищенко во время митинга нанесли тяжкие прикосновения две женщины из толпы, после чего он потребовал от полиции защитить его от народа. Опубліковано Евгенієм Хурсиним Понеділок, 30 вересня 2019 р.

Тищенко устроил скандал у офиса Зеленского (видео: facebook.com/Евгений Хурсин)

Напомни, согласно законопроектам №1053-1 и №1073 всех предпринимателей обяжут закупить кассовые аппараты и платить налоги по чекам, согласно прибыли. Кроме того любой покупатель может заявить в налоговую о "неправильном чеке" и получить купленный по этому кассовому документу товар бесплатно, если будет доказана неправильность чека.