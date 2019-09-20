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Кто вы такая, чтобы проверять? Тищенко снова набросился на журналистку

STYLERПерсоны    20.09.2019 - 15:42
Кто вы такая, чтобы проверять? Тищенко снова набросился на журналистку
Слуга народа набросился на журналистку из-за вопроса - все детали (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко нагрубил журналистке

"Слуга народа" набросился на журналистку из-за неудобного вопроса. Николай Тищенко, который был избран в Верховную Раду по спискам партии "Слуга народа", нахамил журналистке из-за вопроса, касающегося нового главы Министерства здравоохранения. Нардеп посоветовал представительнице СМИ "попить воды" и добавил, что она не имеет права его проверять. О скандале в ВР сообщает издание "Радио Свобода".

Как сообщается, журналистка предложила Тищенко и его коллеге Артему Культенко пройти небольшой тест на знание министров, за назначение которых они голосовали. "Слуги народа" не смогли ответить на вопрос, кто сейчас возглавляет Министерство здравоохранения.

"Девушка, вы сегодня этот вопрос задавали 50 раз всем моим коллегам. Для чего вы это делаете, какова ваша цель?" - спросил Тищенко.

Кто вы такая, чтобы проверять? Тищенко снова набросился на журналистку

Слуга народа набросился на журналистку из-за вопроса - все детали (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Журналистка объяснила, что общество обвиняет "Слуг народа" в "слепом" голосовании – нардепы голосуют, но не читают, за что голосуют. А поскольку недавно было назначено новое правительство, то депутаты должны знать, кого они поддерживали.

На это Тищенко набрал в стакан воды и сказал: "Попейте водички, вам полезно".

Культенко заявил, что "с радостью давал бы комментарии журналистам", но не понимает, зачем ему задают такие вопросы. Нардепы уверяли, что читают законы, поэтому журналист сказала, что хочет это проверить.

"А кто вы такая, чтобы меня проверять? Ну кто вы? Мой отец? Или жена? Кто вы, чтобы проверять?", - сказал Тищенко.

Журналистка сказала, что она представительница СМИ, и задача СМИ контролировать власть. Тищенко на это ничего не ответил, а просто ушел.

Напомним, что ранее Богдан признался, что некоторые "слуги народа" психически больные.

Ранее мы писали, что "Слуга народа" оскандалился в Раде.

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