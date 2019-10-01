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Нардеп Тищенко влаштував скандал під офісом Зеленського: з'явилося відео

STYLERПерсони    01.10.2019 - 11:33
Нардеп Тищенко влаштував скандал під офісом Зеленського: з'явилося відео
Тищенко влаштував скандал біля офісу Зеленського (колаж: РБК-Україна)

Тищенко попросив у поліції захистити його від дотику жінок

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко, який вже отримав скандальну славу через грубе поводження з журналістами, знову відзначився. Цього разу інцидент стався на вулиці Банковій під час протесту підприємців проти законопроектів №1053-1 і №1073.

Протестувальники запрошували Володимира Зеленського "на каву" і вимагали накласти вето на законопроект, який, на їхню думку, може згубити український малий і середній бізнес.

До протестуючих вийшов представник партії "Слуга народу" Микола Тищенко. Нардеп підійшов до мікрофона, але його одразу вимкнули і під крики "Ганьба" натовп прогнав Тищенка з Банкової. Невдоволення протестувальників пов'язано з тим, що нардеп був у числі тих, хто підтримав законопроект.

Тищенко влаштував скандал біля офісу Зеленського (відео: Інформатор)

Крім того, в мережі з'явилося відео, на якому Микола Тищенко просить допомоги у поліції після того, як дві жінки з числа протестуючих доторкнулися до нього.

"Сьогодні слузі народу, Миколі Тищенку під час мітингу завдали важкі дотики дві жінки з натовпу, після чого він вимагав від поліції захистити його від народу", - написав блогер Євген Хурсін, який опублікував відео.

Тищенко попросив співробітників поліції, які стежили за порядком на акції протесту, захситити його від дотиків з боку жінок.

"Можна народного депутата... Не штовхати мене в спину і не хапати за руки. Ви можете розібратися, щоб мене не штовхали? Що це за люди, які тримають мене за руки?" - звертався Микола Тищенко до поліцейських.

При цьому жінки заявили, що їм тепер можна "торкати" народних депутатів, тому що з них зняли недоторканність.

Сьогодні слузі народу, Миколи Тищенка під час мітингу завдали тяжкі дотику дві жінки з натовпу, після чого він зажадав від поліції захистити його від народу.

Опубліковано Евгенієм Хурсиним Понеділок, 30 вересня 2019 р.

Тищенко влаштував скандал біля офісу Зеленського (відео: facebook.com/Євген Хурсин)

Нагадаємо, згідно законопроектів №1053-1 і №1073 всіх підприємців зобов'яжуть купити касові апарати і платити податки за чеками, згідно з прибутку. Крім того, будь-який покупець може заявити в податкову про "неправильний чек" і отримати куплений за цим касовим документом товар безкоштовно, якщо буде доведена неправильність чека.

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