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Слабо видит себя в этом: Тищенко взял в помощницы юную модель

STYLERЖизнь    27.09.2019 - 10:25
Слабо видит себя в этом: Тищенко взял в помощницы юную модель
Тищенко взял на работу модель (Коллаж РБК-Украина)

Тищенко нанял на зарплату помощницы юную модель

Николай Тищенко, народный депутат, который уже прославился грубым обращением с журналистами, взял себе в помощницы 22-летнюю модель Марьяну Михолап. Кто она такая и чем прославилась, сообщает "Радио.Свобода".

Слабо видит себя в этом: Тищенко взял в помощницы юную модель

Марьяна Михолап (фото: instagram.com/mymarusia)

Марьяне Михолап 22 года и в прошлом году она окончила Киевский национальный экономический институт по специальности "экономическая кибернетика". Девушка честно призналась, что "слабо видит себя в этом".

Слабо видит себя в этом: Тищенко взял в помощницы юную модель

Марьяна Михолап (фото: instagram.com/mymarusia)

Пока Михолап была студенткой, она искала работу репетитором математики и украинского языка, а также подрабатывала в качестве модели. В конце августа все ее резюме были удалено с профильных сайтов.

В 2017 году Марьяна Михолап участвовала в отборе на конкурс Мисс Украина, а также активно снималась в различных фотосессиях, в том числе и для известных брендов.

Слабо видит себя в этом: Тищенко взял в помощницы юную модель

Марьяна Михолап (фото: instagram.com/mymarusia)

В ее Instagram совсем недавно появилась фотография, сделанная на фоне Верховной Рады. В подписи девушка указала, что совсем ничего не успевает.

А вот на сайте Верховной Рады казано, что Марьяна Михолап работает у Николая Тищенко по срочному трудовому договору на постоянной основе.

Слабо видит себя в этом: Тищенко взял в помощницы юную модель

Марьяна Михолап (фото: instagram.com/mymarusia)

Всего у Николая Тищенко пять помощников – два работают на постоянной основе, за зарплату, еще трое – на общественных началах.

Николай Тищенко взял в помощницы 22-летнюю модель (Видео: YouTube/Радио.Свобода)

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