Наращивание ресниц может быть опасным: врач назвал скрытые угрозы

Названа опасность наращивания ресниц (фото: pixabay)

При наращивании ресниц нужно соблюдать ряд правил безопасности

Наращивание ресниц может быть опасным, если делать его неправильно. Врач-офтальмолог предупредил, как не получить проблему со здоровьем после популярной бьюти-процедуры.

По словам доктора медицинских Сергея Рыкова, с искусственными ресницами можно получить вполне реальную проблему, пишет Сегодня.

Используйте капли

Врач предупреждает, что нарощенные ресницы могут передавить специальные мейбомиевы железы. Именно эта железа выделяет сальную смазку, которая увлажняет глаз.

Тяжелые реснички раздражают край века, и вы можете получить хронический мейбомит. Это такие чешуйки, которые появляются часто утром и в конце рабочего дня.

Если вы нарастили ресницы, помните, что на этом уход за глазами не заканчивается. Если такая процедура является для вас обязательной, пользуйтесь каплями от синдрома сухого глаза.

Выбирайте правильного мастера

А вот ошибка при наращивании ресниц может привести к воспалению или ожогу века. Специалист по этой процедуре говорит, что между ресничками не может быть никакой склейки. Каждая ресничка - должна быть автономной с минимальным отступом в полмиллиметра.

Необходимо рассчитать нагрузку на свою ресничку. Если она очень тонка, а вы наложите на нее искусственную - веко может провисать из-за тяжести.

А склейки между нарощенными ресничками могут привести к выпадению ресниц. Маленький отступ к веку может вызвать аллергическую реакцию.

Кому нельзя наращивать ресницы

Нельзя прибегать к этой процедуре тем, у кого есть аллергическая реакция на материалы для наращивания, повышенная слезливость, конъюнктивит и другие заболевания глаз.

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