Нарощування вій може бути небезпечним: лікар назвав приховані загрози

Названа небезпека нарощування вій (фото: pixabay)

При нарощуванні вій потрібно дотримуватися ряду правил безпеки

Нарощування вій може бути небезпечним, якщо робити його неправильно. Лікар-офтальмолог попередив, як не отримати проблеми зі здоров'ям після популярної б'юті-процедури.

За словами доктора медичних Сергія Рикова, зі штучними віями можна отримати цілком реальну проблему, пише Сьогодні.

Використовуйте краплі

Лікар попереджає, що нарощені вії можуть передавити спеціальні мейбомієві залози. Саме ця залоза виділяє сальну змазку, яка зволожує око.

Важкі вії дратують край повіки, і ви можете отримати хронічний мейбоміт. Це такі лусочки, які з'являються часто вранці і в кінці робочого дня.

Якщо ви наростили вії, пам'ятайте, що на цьому догляд за очима не закінчується. Якщо така процедура є для вас обов'язковою, користуйтеся краплями від синдрому сухого ока.

Вибирайте правильного майстра

А от помилка при нарощуванні вій може призвести до запалення або опіку повіки. Спеціаліст з цієї процедури говорить, що між віями не може бути ніякого склеювання. Кожна вія - має бути автономною з мінімальним відступом в півміліметра.

Необхідно розрахувати навантаження на свою вію. Якщо вона дуже тонка, а ви накладете на неї штучну - повіка може провисати через тяжкість.

А склеювання між нарощеними віями може призвести до випадання вій. Маленький відступ до повіки може викликати алергійну реакцію.

Кому не можна нарощувати вії

Не можна вдаватися до цієї процедури тим, у кого є алергічна реакція на матеріали для нарощування, підвищена слізливість, кон'юнктивіт та інші захворювання очей.

Раніше ми писали також, що сучасний манікюр з гель-лаком може бути небезпечний для здоров'я. Лікарі розповіли про приховану загрозу для організму.

Також повідомлялося, що лікарі назвали три прихованих ознаки підвищеного цукру в крові, які можуть вказати на розвиток діабету другого типу.