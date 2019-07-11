Напугать олигархат: кандидат в нардепы пришла на эфир с кувалдой (видео)

В преддверии внеочередных парламентских выборов кандидат в народные депутаты по 140 избирательному округу в Одесской области Ольга Костенко пришла на прямой эфир телеканала с кувалдой в руках и венком из цветов на голове.

47-летняя предприниматель сразу сказала, что по-украински она говорит плохо, поэтому сразу перешла на русский.

"В политику иду, чтобы все недра, которые есть в украинской земле, принадлежали украинскому народу", - заявила самовыдвиженка Костенко.

Кандидат в депутаты пришла на эфир с кувалдой (скрин видео: YouTube/UA: Одесса)

Отметим, что остальные участники эфира абсолютно невозмутимо реагировали на странный реквизит в руках Ольги Костенко.

Но сама депутат все же обыграла кувалду: на вопрос, поддерживаете ли вы возвращение смертной казни в Украину, кандидат в нардепы ответила, что 50 на 50, иногда можно, чтоб напугать олигархов.

Кандидат в депутаты пришла на эфир с кувалдой (скрин видео: YouTube/UA: Одесса)

"Хотелось бы наш олигархат напугать, хотя бы вот этой кувалдой", - продемонстрировала инструмент Костенко.

Кандидат в депутаты пришла на эфир с кувалдой (видео: YouTube/UA: Одесса)

Напомним, недавно один из кандидатов в народные депутаты оскандалился заявлением с обещанием привезти в Измаил Илона Маска и Арнольда Шварценеггера.

А также сообщали о том, что в Обухове Киевской области школьниц заставили прыгать и скандировать лозунги в поддержку скандального нардепа Игоря Мосийчука.