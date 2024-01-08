"Напрошуйтесь за кордон". Військовий ЗСУ розповів, як проходить курс молодого бійця

Як проходить курс молодого бійця

Скорочено таке навчання називають КМЦ, яке триває від 30 днів і проходить на одному з українських полігонів чи на одній з іноземних військових баз.

"Якщо є можливість, рекомендую напрошуватися саме за кордон (скажіть, що знаєте англійську - часто цього буває достатньо): не скажу, що іноземні інструктори навчають краще за українських (ні), але в Європі зазвичай краща матеріальна база і більші можливості для настрілу", - дає пораду Дмитро.

Він додає, що на навчаннях за кордоном видають повністю все обладнання, тому нічого не потрібно купувати.

Однією з переваг навчання саме за кордоном військовий називає побачити на власні очі відомі стандарти НАТО.

"У навчальний центр беріть з собою мінімум речей: військовий квиток, паспорт, копії документів, відношення, засоби гігієни, вологі серветки, репелент, запас цигарок і запальничок (якщо палите), білизну, шкарпетки", - пише Козятинський.

Не забудьте також про базові ліки: Парацетамол, Лоперамід, Атоксил, антигістамінні препарати тощо.

Військовий розповів, як проходить курс молодого бійця (ілюстративне фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

Під час безпосереднього навчання бійці опановують базові речі, такі як вогнева підготовка, тактична медицина, інженерно-саперна справа, робота у складі відділення тощо.

Після проходження базової військової підготовки (БЗВП) отримують так званий "сотий ВОС" - військово-облікову спеціальність стрільця, адже всі військовослужбовці в першу чергу є стрільцями.

"Далі вас можуть відправити на додаткові навчання по спеціалізації (наприклад, у 205 навчальний центр на бойового медика), а можуть і не відправити. Тоді курс молодого бійця вважається завершеним", - пише Дмитро.

Він наголошує, що якщо ви плануєте після КМБ потрапити в якийсь конкретний підрозділ, за можливості відмовляйтеся від отримання спеціалізації. Так більше шансів, що вас не розподілять у випадкове місце.

"Старайтеся твердо стояти на своєму та обов'язково зв'яжіться з представниками вашого підрозділу. Просіть їх повпливати на ситуацію чи навіть приїхати за вами до навчального центру", - радить військовий.

За його словами, якщо розв'язати питання з навчальним центром не вийшло, далі може бути кілька сценаріїв:

навчальний центр самостійно розподілить новобранців у військові частини згідно з потребами

у навчальний центр приїдуть представники різних в/ч, що будуть проводити співбесіди й набирати до себе

"У другому випадку ви можете самостійно обрати, до кого бажаєте потрапити. Проте якщо будете відмовлятись від кожного, вас розподілять по залишковому принципу. Дуже не раджу до цього доводити. Після розподілення ви поїдете до військової частини", - підсумував бойовий медик.