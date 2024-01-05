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"Від війни втомлюються ті, хто нічого не зробив": військовий висловився про демобілізацію

Україна, П'ятниця 05 січня 2024 13:08
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"Від війни втомлюються ті, хто нічого не зробив": військовий висловився про демобілізацію Чому демобілізація важлива у війську (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

В Україні розпочали розгляд законопроєкту про мобілізацію. Це пов'язано з тим, що на передовій необхідно проводити ротації та демобілізацію, аби військові мали змогу відпочити. Такої думки дотримуються й командири.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на інтерв'ю "Слідство Інфо" командира стрілецького батальйону 59-ї бригади Максима "Кондора" передає, чому потрібна демобілізація.

На думку військового, Україні потрібна не демобілізація потрібна, а мобілізація. Адже щобільше людей є на службі, тим частіше командування зможе міняти бійців

"От він вийшов з позиції, втомився. Я його відправлю на 3-5 днів додому, це буде простіше. А від того, що я не маю, ким поміняти хлопців на позиції, мені доводиться дуже рідко відпускати у відпустки, міняти. Там мітинги - демобілізація. А хто прийде й замінить цих хлопців?" - запитує "Кондор".

Він додає, що такий розподіл зачіпає військових, які віддають своє життя, здоров'я та час.

&quot;Від війни втомлюються ті, хто нічого не зробив&quot;: військовий висловився про демобілізацію

Максим "Кондор" (фото: slidstvo.info)

"Ми тут не втомились, а цивільні втомились. Найбільше втомлюються від війни ті, хто для цієї війни нічого не зробили. Але якщо ми будемо ділити на тих, хто втомився і не втомився, хто робить і хто не робить, то ми так цю війну будемо дуже довго воювати", - пояснює він.

Максим переконаний, що саме розділення суспільства на категорії є великою проблемою, і через це Україна багато в чому програє Росії.

Якою повинна бути мотивація для мобілізації

"Елементарно, якщо вони (військовозобов'язані - ред.) не прийдуть сюди, не замінять нас, і нам тут не вдасться втримати, і вся Україна буде окупована, то завтра ми всі дружно візьмемо автомати в руки й під російським прапором підемо на іншу територію воювати.", - каже командир "Кондор".

Він наголошує, що українці вміють воювати, і тому результат цієї російсько-української війни покаже, через скільки нам знову доведеться воювати з Росією.

"Навіть якщо ми деокупуємо територію, то через 50-100 років вони знову на нас полізуть. Якщо мої діти та внуки не будуть воювати з Росією, для мене це буде класний результат, ну правнуки вже хай вибачають. Це Росія - вона завжди воювала і буде воювати", - сказав військовий.

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