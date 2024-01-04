"Справжні почуття не знають перешкод". Військова, яку повернули з полону, виходить заміж (фото)

Ввечері 3 січня Україна повернула додому 230 захисників із російського полону. Серед звільнених військових також була Галина Федишин. Вона потрапила в полон разом зі своїм хлопцем, але в полоні вони не були разом. Після звільнення пара вирішила одружуватися.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис військового Сергія Волинського у Facebook .

"Сьогодні я став свідком не просто заручин, а справжнього тріумфу любові! Ця любов пережила випробування, що здатні зламати найсильніших, але не дозволила зламати вас", - написав Волинський.

Пара українських морпіхів Галина Федишин і Микола Гриценяк разом пройшли бої за Маріуполь, витримали полон і тривалу розлуку, проте справжні почуття не знають перешкод. Тому вони вирішили одружитися.

"Їхні почуття та відданість один одному стали символами непереможної віри й надії. Їхня любов - це всеосяжне світло, що перемогло темряву найтяжчих часів! Вітаю вас з цим новим початком! Ваша історія - натхнення для всієї країни", - поділився емоціями військовий.

Галина Федишин і Микола Гриценяк одружуються (фото: facebook.com/serjvlk)

Що відомо про Галину Федишин

28-річна дівчина родом з Івано-Франківської області. Вона закінчила Звягельський фаховий медичний коледж.

У травні 2022 року Галина потрапила в полон під час виходу з "Азовсталі" та була поранена.

Обмін полоненими 3 січня

У цей вечір додому було повернуто 230 захисників.

Серед них представників:

Збройних Сил України - 130 (серед них ТрО - 14, ВМС - 14)

Національної гвардії - 55

Державної прикордонної служби - 38

Національної поліції - 1

шестеро цивільних, які були незаконно позбавлені волі

Серед повернутих були як ті, хто мав офіційний статус військовополоненого, підтверджений через Міжнародний комітет Червоного Хреста - 182 особи, і ті українські військовослужбовці, які вважалися зниклими безвісти та мали статус "пошук особи" - 48.